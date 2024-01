Kyndryl przedstawia rewolucyjne usługi generatywnej orkiestracji przepływu pracy oparte na sztucznej inteligencji

Dokonując znacznego postępu technologicznego, firma Kyndryl, potęga branżowa, udostępniła swoje innowacyjne usługi orkiestracji przepływu pracy. To najnowocześniejsze rozwiązanie wykorzystuje moc generatywnej sztucznej inteligencji (AI) do radykalnego przekształcania cyfrowych miejsc pracy, włączając automatyzację i przyspieszenie w celu usprawnienia kluczowych procesów biznesowych.

Usługa zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi usprawniających podróż do cyfrowego miejsca pracy zarówno pracownikom, jak i klientom. Służy jako dobrodziejstwo dla firm, które chcą czerpać korzyści z rozwiązań niewymagających kodu/ low-code, takich jak Microsoft Power Platform i narzędzie bezkodowe AppMaster , aby poprawić swoje wyniki biznesowe.

Usługi Workflow Orchestration firmy Kyndryl łączą najnowocześniejsze możliwości przepływu pracy i automatyzację sztucznej inteligencji, aby nieskomplikować procedur biznesowych, skrócić czas trwania cykli i pomóc firmom zwiększyć zwrot z inwestycji poprzez ograniczenie wydatków na szkolenia i rozwój. Usługi te wzmacniają pozycję nowoczesnej grupy „programistów-obywateli” wśród klientów Kyndryl, jeszcze bardziej demokratyzując rozwój oprogramowania.

Wypowiadając się na temat rozwoju, Ivan Dopplé, starszy wiceprezes Global Digital Workplace Services w firmie Kyndryl, zauważył: „Starsze procesy biznesowe, obciążone zawiłościami i restrykcyjnymi komponentami, które nie są syntetyzowane ani nie funkcjonują spójnie, stanowią istotną przeszkodę w ulepszaniu miejsca pracy pracowników doświadczenie. Dzięki naszym nowo wprowadzonym usługom Orkiestracji Przepływu Pracy pomagamy klientom w pokonywaniu trudności w przepływie pracy i tworzeniu zautomatyzowanych, cyfrowych miejsc pracy opartych na sztucznej inteligencji.

Ulepszona oferta obejmuje intuicyjny interfejs użytkownika, który ma na celu podniesienie komfortu użytkowników i ułatwienie uproszczenia skomplikowanych procesów w różnych działach. Promuje płynną integrację, zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym i śledzi automatycznie przetwarzane żądania, zapewniając firmom środki do skutecznego nadzorowania i kontrolowania przepływów pracy.

Bezpieczeństwo i skalowalność są zapewniane za pomocą środków kontroli dostępu, szyfrowania, dzienników audytu, a proces automatyzacji jest zaprojektowany tak, aby działał niezależnie, bez ręcznej interwencji. Usługi Kyndryl w zakresie orkiestracji przepływu pracy są skalowalne i można je dostosować do wymagań zwiększonego obciążenia pracą, co czyni je niezbędnymi dla firm przechodzących szybki rozwój. Skalowalność, czasami pomijana, ma kluczowe znaczenie w nowoczesnym biznesie, ponieważ zapewnia firmom rozwój bez przeszkód ze strony stosu technologii.

Co więcej, odporność i modułowy charakter usługi umożliwiają firmom modyfikowanie aplikacji w celu spełnienia różnych wymagań operacyjnych. Zapewnia przedsiębiorstwom elastyczność potrzebną do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków wstępnych, zwiększając w ten sposób ogólną wydajność i skuteczność operacyjną w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.