Kyndryl lança serviços revolucionários de orquestração de fluxo de trabalho generativos baseados em IA

Em um avanço tecnológico significativo, a Kyndryl, uma potência do setor, lançou seus inovadores serviços de orquestração de fluxo de trabalho. Esta solução de última geração aproveita o poder da Inteligência Artificial (IA) generativa para remodelar radicalmente os locais de trabalho digitais, incorporando automação e aceleração para agilizar processos comerciais cruciais.

O serviço fornece um conjunto abrangente de ferramentas para melhorar a jornada digital no local de trabalho para funcionários e clientes. Ele serve como um benefício para empresas que desejam capitalizar soluções sem código/ low-code, como a Microsoft Power Platform e a ferramenta sem código do AppMaster , para melhorar seus resultados de negócios.

Os serviços de orquestração de fluxo de trabalho da Kyndryl combinam capacidades de fluxo de trabalho de ponta e automação de IA para descomplicar os procedimentos de negócios, reduzir a duração dos ciclos e ajudar as empresas a aumentar o retorno do investimento, reduzindo as despesas de treinamento e desenvolvimento. Os serviços capacitam a geração moderna de “desenvolvedores cidadãos” entre a base de clientes da Kyndryl, democratizando ainda mais o desenvolvimento de software.

Falando sobre o desenvolvimento, Ivan Dopplé, vice-presidente sênior de serviços globais de local de trabalho digital da Kyndryl, observou: 'Processos de negócios legados, sobrecarregados por complexidades e componentes restritivos que não conseguem sintetizar ou funcionar de forma coerente, representam uma barreira significativa para melhorar o ambiente de trabalho dos funcionários. experiência. Com nossos recém-introduzidos serviços de orquestração de fluxo de trabalho, ajudamos os clientes a superar dificuldades de fluxo de trabalho e a criar locais de trabalho digitais automatizados e orientados por IA”.

A oferta atualizada inclui uma interface de usuário intuitiva projetada para melhorar a experiência dos usuários e facilitar a simplificação de processos complicados em vários departamentos. Promove integrações suaves, oferece visibilidade em tempo real e rastreia solicitações processadas automaticamente, fornecendo às empresas os meios para supervisionar e controlar eficazmente os fluxos de trabalho.

A segurança e a escalabilidade são abordadas por meio de medidas de controle de acesso, criptografia e registros de auditoria, com o processo de automação projetado para funcionar de forma independente, sem intervenção manual. Os serviços de orquestração de fluxo de trabalho da Kyndryl são escaláveis ​​para se ajustarem aos requisitos de carga de trabalho mais elevados, tornando-os fundamentais para empresas em rápida expansão. Às vezes esquecida, a escalabilidade é vital nos negócios modernos, pois garante que as empresas possam crescer sem serem impedidas pela sua pilha de tecnologia.

Além disso, a resiliência e a natureza modular do serviço permitem que as empresas modifiquem as aplicações para atender a requisitos operacionais distintos. Ele equipa as empresas com a agilidade necessária para se adaptarem prontamente aos pré-requisitos em evolução, aumentando assim a eficiência e a eficácia operacionais gerais no atual ambiente de negócios acelerado.