Kyndryl, Devrim Yaratan Üretken Yapay Zeka Destekli İş Akışı Düzenleme Hizmetlerini Tanıtıyor

Sektörün dinamosu Kyndryl, önemli bir teknolojik ilerlemeyle yenilikçi İş Akışı Orkestrasyon hizmetlerini piyasaya sürdü. Bu son teknoloji ürünü çözüm, önemli iş süreçlerini kolaylaştırmak için otomasyon ve hızlandırmayı birleştirerek dijital işyerlerini radikal bir şekilde yeniden şekillendirmek için üretken Yapay Zekanın (AI) gücünden yararlanıyor.

Hizmet, hem çalışanlar hem de müşteriler için dijital işyeri yolculuğunu iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir araç seti sağlıyor. İş sonuçlarını iyileştirmek için Microsoft Power Platform ve AppMaster'ın kodsuz aracı gibi kodsuz/ low-code çözümlerden yararlanmak isteyen firmalar için bir nimet görevi görüyor.

Kyndryl'in İş Akışı Düzenleme hizmetleri, iş prosedürlerini basitleştirmek, döngü sürelerini kısaltmak ve şirketlerin eğitim ve geliştirme masraflarını azaltarak yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olmak için son teknoloji iş akışı kapasitelerini ve yapay zeka otomasyonunu birleştirir. Hizmetler, Kyndryl'in müşteri tabanı arasındaki modern 'vatandaş geliştiriciler' türünü güçlendirerek yazılım geliştirmeyi daha da demokratikleştiriyor.

Gelişme hakkında konuşan Kyndryl Küresel Dijital İşyeri Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Ivan Dopplé şunları gözlemledi: 'Karmaşıklıklarla ve tutarlı bir şekilde sentezlemede veya işlemede başarısız olan kısıtlayıcı bileşenlerle dolu eski iş süreçleri, çalışanların işyerini geliştirmenin önünde önemli bir engel teşkil ediyor deneyim. Yeni tanıtılan İş Akışı Orkestrasyon hizmetlerimizle, müşterilerimize iş akışı zorluklarının üstesinden gelmelerinde ve yapay zeka destekli, otomatikleştirilmiş dijital işyerlerini hayata geçirmelerinde yardımcı oluyoruz.'

Yükseltilen teklif, kullanıcıların deneyimini geliştirmek ve çeşitli departmanlardaki karmaşık süreçlerin basitleştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış sezgisel bir kullanıcı arayüzü içerir. Sorunsuz entegrasyonları teşvik eder, gerçek zamanlı görünürlük sunar ve otomatik olarak işlenen talepleri izleyerek işletmelere iş akışlarını etkili bir şekilde denetleme ve kontrol etme araçları sağlar.

Güvenlik ve ölçeklenebilirlik, erişim kontrolü önlemleri, şifreleme, denetim günlükleri aracılığıyla, manuel müdahale olmadan bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmış otomasyon süreciyle ele alınır. Kyndryl'in İş Akışı Orkestrasyon hizmetleri, artan iş yükü gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde ölçeklenebilir, bu da onları hızlı genişleme geçiren firmalar için faydalı kılıyor. Bazen gözden kaçırılan ölçeklenebilirlik, modern iş dünyasında hayati öneme sahiptir; çünkü şirketlerin teknoloji yığınları tarafından engellenmeden büyüyebilmelerini sağlar.

Üstelik hizmetin dayanıklılığı ve modüler yapısı, işletmelerin uygulamaları farklı operasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde değiştirmesine olanak tanıyor. İşletmeleri, gelişen önkoşullara hızla uyum sağlamak için gereken çeviklikle donatır, böylece günümüzün hızlı iş ortamında genel operasyonel verimliliği ve etkinliği artırır.