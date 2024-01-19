Kyndryl 推出革命性的人工智能驱动的生成式工作流程编排服务

作为一项重大技术进步，行业巨头 Kyndryl 发布了其创新的工作流程编排服务。这种最先进的解决方案利用生成人工智能 (AI) 的力量从根本上重塑数字工作场所，结合自动化和加速来简化关键业务流程。

该服务提供了一套全面的工具来改善员工和客户的数字化工作场所之旅。对于渴望利用无代码/ low-code解决方案（例如Microsoft Power Platform和AppMaster 的无代码工具）来改善业务成果的公司来说，它是一个福音。

Kyndryl 的工作流程编排服务将尖端的工作流程能力和人工智能自动化相结合，简化业务流程，缩短周期持续时间，并帮助公司通过减少培训和开发费用来提高投资回报。这些服务为 Kyndryl 客户群中的现代“公民开发者”提供了支持，进一步实现了软件开发的民主化。

Kyndryl 全球数字工作场所服务高级副总裁 Ivan Dopplé 在谈到这一发展时指出：“传统业务流程受到复杂性和限制性组件的阻碍，无法综合或协调一致地运行，这对改善员工的工作场所构成了重大障碍经验。通过我们新推出的工作流程编排服务，我们帮助客户克服工作流程困难，实现人工智能驱动的自动化数字工作场所。

升级后的产品包括直观的用户界面，旨在提升用户体验并促进各部门复杂流程的简化。它促进顺利集成，提供实时可见性并跟踪自动处理的请求，为企业提供有效监督和控制工作流程的方法。

通过访问控制措施、加密、审计日志来解决安全性和可扩展性，自动化流程设计为独立运行，无需人工干预。 Kyndryl 的工作流程编排服务具有可扩展性，可以适应更高的工作负载要求，这对于快速扩张的公司来说非常有用。有时会被忽视，可扩展性在现代企业中至关重要，因为它确保公司能够在不受技术堆栈阻碍的情况下发展。

此外，该服务的弹性和模块化性质使企业能够修改应用程序以满足不同的运营需求。它使企业具备迅速适应不断变化的先决条件所需的敏捷性，从而在当今快节奏的商业环境中提高整体运营效率和有效性。