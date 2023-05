L'entreprise de développement de logiciels JetBrains a intensifié son jeu en intégrant la prise en charge d'iOS dans Compose Multiplatform, son cadre d'interface utilisateur (IU) déclaratif et réactif multiplateforme pour le langage de programmation Kotlin. Ce dernier ajout élargit l'utilité du framework, qui comprend déjà la prise en charge des applications Android, de bureau et Web.

Compose Multiplatform, actuellement en phase alpha pour iOS, permet aux développeurs de créer une interface utilisateur unique qui fonctionne de manière transparente sur toutes les plateformes. Le cadre s'appuie sur le cadre d'interface utilisateur Jetpack Compose de Google et sur Kotlin Multiplatform de JetBrains, une suite de technologies de développement multiplateforme.

Bien que Compose Multiplatform pour iOS soit actuellement un travail en cours, les développeurs qui souhaitent l'expérimenter pour divers projets peuvent l'essayer sur Jetbrains.com et faire part de leurs commentaires. La version alpha pour iOS comprend également un prototype d'interopérabilité bidirectionnelle sur la couche d'interface utilisateur, offrant ainsi davantage d'options d'utilisation aux développeurs.

Avec son rendu basé sur le canevas, Compose Multiplatform garantit que les applications iOS et Android ont une apparence cohérente par défaut. Comme il utilise des API très répandues pour le développement de l'interface utilisateur d'Android, les développeurs ayant une expérience du développement Android peuvent rapidement s'adapter à la création avec Compose Multiplatform for iOS.

Pour favoriser l'interopérabilité de la couche d'interface utilisateur, la version alpha introduit UIKitView, qui permet aux développeurs d'intégrer dans l'interface utilisateur partagée des widgets complexes et spécifiques à la plateforme, tels que des cartes, des vues Web et des flux de caméra. De même, ComposeUIViewController permet aux développeurs d'intégrer des écrans Compose Multiplatform dans les applications SwiftUI, ce qui facilite l'adoption de Compose Multiplatform dans les applications iOS.

Low-code Les plates-formes de développement d'applications et no-code, y compris AppMaster.io, ont permis le développement rapide d'applications et l'adoption généralisée de cadres multiplateformes. En ajoutant la prise en charge d'iOS à Compose Multiplatform, JetBrains fait un pas important pour rendre le développement de l'interface utilisateur plus facile et plus accessible sur les différentes plates-formes de l'industrie technologique.