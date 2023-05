A empresa de desenvolvimento de software JetBrains intensificou o seu jogo ao integrar o suporte para iOS no Compose Multiplatform, a sua estrutura multiplataforma, declarativa e reactiva de interface de utilizador (UI) para a linguagem de programação Kotlin. A última adição expande a utilidade do framework, que já inclui suporte para Android, desktop e aplicações web.

O Compose Multiplatform, agora em fase alfa para iOS, permite que os programadores criem uma interface de utilizador única que funciona perfeitamente em todas as plataformas. A estrutura aproveita a estrutura Jetpack Compose UI do Google e o Kotlin Multiplatform da JetBrains, um conjunto de tecnologias de desenvolvimento multiplataforma.

Embora o Compose Multiplatform para iOS seja actualmente um trabalho em curso, os programadores interessados em experimentá-lo para vários projectos podem experimentá-lo em Jetbrains.com e partilhar o seu feedback. A versão alfa para iOS também inclui um protótipo para interoperabilidade bidireccional na camada de IU, oferecendo mais opções de utilização aos programadores.

Com sua renderização baseada em tela, o Compose Multiplatform garante que os aplicativos iOS e Android tenham uma aparência consistente por padrão. Como ele emprega APIs amplamente usadas para o desenvolvimento da interface do usuário do Android, os desenvolvedores com experiência no desenvolvimento do Android podem se adaptar rapidamente à criação com o Compose Multiplatform para iOS.

Para promover a interoperabilidade na camada de interface do usuário, a versão alfa apresenta o UIKitView, que permite aos desenvolvedores incorporar widgets complexos e específicos da plataforma, como mapas, visualizações da Web e feeds de câmera na interface do usuário compartilhada. Da mesma forma, o ComposeUIViewController permite que os desenvolvedores incorporem telas do Compose Multiplatform em aplicativos SwiftUI, facilitando a adoção do Compose Multiplatform em aplicativos iOS.

Low-code e no-code plataformas, incluindo AppMaster.io, permitiram o desenvolvimento rápido de aplicativos e a adoção generalizada de estruturas multiplataforma. Ao adicionar o suporte para iOS ao Compose Multiplatform, a JetBrains está dando um passo significativo para tornar o desenvolvimento da interface do usuário mais fácil e mais acessível em várias plataformas no setor de tecnologia.