Das Softwareentwicklungsunternehmen JetBrains hat sein Angebot erweitert und iOS-Unterstützung in Compose Multiplatform integriert. Compose Multiplatform ist ein plattformübergreifendes, deklaratives, reaktives User Interface (UI) Framework für die Programmiersprache Kotlin. Die neueste Ergänzung erweitert den Nutzen des Frameworks, das bereits Unterstützung für Android-, Desktop- und Web-Anwendungen bietet.

Compose Multiplatform, das sich jetzt in der Alpha-Phase für iOS befindet, ermöglicht es Entwicklern, ein einzigartiges User Interface zu erstellen, das nahtlos auf allen Plattformen läuft. Das Framework nutzt das UI-Framework Jetpack Compose von Google und Kotlin Multiplatform von JetBrains, eine Reihe von plattformübergreifenden Entwicklungstechnologien.

Obwohl sich Compose Multiplatform für iOS derzeit noch in der Entwicklung befindet, können Entwickler, die damit für verschiedene Projekte experimentieren möchten, es auf Jetbrains.com ausprobieren und ihr Feedback mitteilen. Die Alphaversion für iOS enthält außerdem einen Prototyp für die Zwei-Wege-Interoperabilität auf der UI-Ebene, der Entwicklern mehr Optionen für die Benutzerfreundlichkeit bietet.

Mit seinem Canvas-basierten Rendering stellt Compose Multiplatform sicher, dass sowohl iOS- als auch Android-Anwendungen standardmäßig ein einheitliches Erscheinungsbild haben. Da Compose Multiplatform APIs verwendet, die weitgehend für die Android UI-Entwicklung genutzt werden, können Entwickler mit Erfahrung in der Android-Entwicklung schnell in die Entwicklung mit Compose Multiplatform für iOS einsteigen.

Zur Förderung der Interoperabilität auf der UI-Ebene führt das Alpha-Release UIKitView ein, das es Entwicklern ermöglicht, komplexe, plattformspezifische Widgets wie Karten, Webansichten und Kamera-Feeds in die gemeinsame UI einzubetten. Ebenso ermöglicht ComposeUIViewController Entwicklern die Einbettung von Compose Multiplatform Bildschirmen in SwiftUI Anwendungen und erleichtert so die Einführung von Compose Multiplatform in iOS Anwendungen.

Low-code und no-code Plattformen, einschließlich AppMaster.io, haben eine schnelle App-Entwicklung und eine weit verbreitete Übernahme von plattformübergreifenden Frameworks ermöglicht. Durch das Hinzufügen von iOS-Unterstützung zu Compose Multiplatform macht JetBrains einen bedeutenden Schritt, um die UI-Entwicklung einfacher und zugänglicher für verschiedene Plattformen in der Tech-Industrie zu machen.