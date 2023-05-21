Компания JetBrains, занимающаяся разработкой программного обеспечения, активизировала свою игру, интегрировав поддержку iOS в Compose Multiplatform, свой кроссплатформенный, декларативный, реактивный фреймворк пользовательского интерфейса (UI) для языка программирования Kotlin. Последнее дополнение расширяет возможности фреймворка, который уже включает поддержку Android, настольных и веб-приложений.

Compose Multiplatform, который сейчас находится на стадии альфа-версии для iOS, позволяет разработчикам создавать единый пользовательский интерфейс, который работает без проблем на всех платформах. Фреймворк использует UI-фреймворк Google Jetpack Compose и Kotlin Multiplatform от JetBrains, набор технологий кросс-платформенной разработки.

Хотя Compose Multiplatform для iOS в настоящее время находится в стадии разработки, разработчики, заинтересованные в экспериментировании с ним для различных проектов, могут опробовать его на сайте Jetbrains.com и поделиться своими отзывами. Альфа-версия для iOS также содержит прототип двусторонней совместимости на уровне пользовательского интерфейса, предоставляя разработчикам больше возможностей для использования.

Благодаря рендерингу на основе холста, Compose Multiplatform гарантирует, что приложения для iOS и Android по умолчанию имеют одинаковый внешний вид. Поскольку в нем используются API, широко применяемые при разработке пользовательского интерфейса для Android, разработчики, имеющие опыт разработки для Android, могут быстро адаптироваться к созданию приложений с помощью Compose Multiplatform для iOS.

Для повышения совместимости на уровне пользовательского интерфейса в альфа-релизе представлен UIKitView, который позволяет разработчикам встраивать сложные, специфические для платформы виджеты, такие как карты, веб-просмотры и камеры, в общий пользовательский интерфейс. Аналогично, ComposeUIViewController позволяет разработчикам встраивать экраны Compose Multiplatform в приложения SwiftUI, облегчая внедрение Compose Multiplatform в приложения для iOS.

Low-code и no-code платформы, включая AppMaster.io, обеспечили быструю разработку приложений и широкое распространение кроссплатформенных фреймворков. Добавляя поддержку iOS в Compose Multiplatform, JetBrains делает значительный шаг к тому, чтобы сделать разработку пользовательского интерфейса более простой и доступной для различных платформ в технологической отрасли.