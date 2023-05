La società di sviluppo software JetBrains ha fatto un passo avanti integrando il supporto per iOS in Compose Multiplatform, il suo framework di interfaccia utente (UI) dichiarativo e reattivo multipiattaforma per il linguaggio di programmazione Kotlin. Quest'ultima aggiunta amplia l'utilità del framework, che include già il supporto per applicazioni Android, desktop e web.

Compose Multiplatform, ora in fase alpha per iOS, consente agli sviluppatori di creare un'interfaccia utente unica che funziona senza problemi su tutte le piattaforme. Il framework sfrutta il framework UI Jetpack Compose di Google e Kotlin Multiplatform di JetBrains, una suite di tecnologie di sviluppo multipiattaforma.

Sebbene Compose Multiplatform per iOS sia attualmente un work in progress, gli sviluppatori interessati a sperimentarlo per vari progetti possono provarlo su Jetbrains.com e condividere il proprio feedback. La versione alpha per iOS presenta anche un prototipo per l'interoperabilità bidirezionale sul livello dell'interfaccia utente, offrendo maggiori opzioni di usabilità agli sviluppatori.

Grazie al rendering basato su canvas, Compose Multiplatform assicura che le applicazioni iOS e Android abbiano un aspetto coerente per impostazione predefinita. Poiché impiega API ampiamente utilizzate per lo sviluppo dell'interfaccia utente di Android, gli sviluppatori con un background nello sviluppo di Android possono adattarsi rapidamente alla costruzione con Compose Multiplatform per iOS.

Per favorire l'interoperabilità a livello di interfaccia utente, la release alpha introduce UIKitView, che consente agli sviluppatori di incorporare widget complessi e specifici della piattaforma, come mappe, viste web e feed della fotocamera, all'interno dell'interfaccia utente condivisa. Allo stesso modo, ComposeUIViewController consente agli sviluppatori di incorporare schermate Compose Multiplatform nelle applicazioni SwiftUI, facilitando l'adozione di Compose Multiplatform nelle applicazioni iOS.

Low-code e no-code, tra cui AppMaster.io, hanno permesso un rapido sviluppo delle applicazioni e una diffusa adozione di framework multipiattaforma. Con l'aggiunta del supporto per iOS a Compose Multiplatform, JetBrains compie un passo significativo verso la semplificazione e l'accessibilità dello sviluppo dell'interfaccia utente su diverse piattaforme del settore tecnologico.