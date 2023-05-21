软件开发公司JetBrains加强了对iOS的支持，将iOS整合到Compose Multiplatform中，这是他们为Kotlin编程语言开发的跨平台、声明式、反应式用户界面（UI）框架。最新增加的功能扩大了该框架的效用，它已经包括对Android、桌面和网络应用的支持。

Compose Multiplatform现在处于iOS的alpha阶段，允许开发者建立一个单一的用户界面，在所有平台上无缝运行。该框架利用了谷歌的Jetpack Compose UI框架和JetBrains的Kotlin Multiplatform，这是一套跨平台开发技术。

尽管iOS版的Compose Multiplatform目前还在进行中，但有兴趣为各种项目进行试验的开发者可以在Jetbrains.com上试用并分享他们的反馈。iOS的alpha版本还具有UI层双向互操作性的原型，为开发者提供了更多的可用性选择。

凭借其基于画布的渲染，Compose Multiplatform确保iOS和Android应用程序默认具有一致的外观。由于它采用了广泛用于安卓UI开发的API，具有安卓开发背景的开发者可以迅速适应使用iOS的Compose Multiplatform进行构建。

为了促进UI层的互操作性，alpha版本引入了UIKitView，它使开发者能够在共享UI中嵌入复杂的、平台特定的小部件，如地图、网络视图和相机馈送。同样，ComposeUIViewController允许开发者在SwiftUI 应用程序中嵌入Compose Multiplatform屏幕，简化了iOS应用程序中对Compose Multiplatform的采用。

Low-code 和 平台，包括no-code AppMaster.io，实现了快速应用开发和跨平台框架的广泛采用。通过在Compose Multiplatform中增加对iOS的支持，JetBrains在使UI开发更容易和更容易在科技行业的各种平台上使用方面迈出了重要一步。