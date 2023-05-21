Yazılım geliştirme şirketi JetBrains, iOS desteğini Kotlin programlama dili için platformlar arası, bildirime dayalı, reaktif kullanıcı arabirimi (UI) çerçevesi olan Compose Multiplatform'a entegre ederek oyununu hızlandırdı. En son ekleme, çerçevenin halihazırda Android, masaüstü ve web uygulamaları için destek içeren yardımcı programını genişletiyor.

Artık iOS için alfa aşamasında olan Compose Multiplatform, geliştiricilerin tüm platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışan tekil bir Kullanıcı Arayüzü oluşturmasına olanak tanır. Çerçeve, Google'ın Jetpack Compose UI çerçevesinden ve bir çapraz platform geliştirme teknolojileri paketi olan JetBrains'in Kotlin Multiplatform'undan yararlanır.

iOS için Compose Multiplatform şu anda devam eden bir çalışma olsa da, çeşitli projeler için bunu denemek isteyen geliştiriciler bunu Jetbrains.com'da deneyebilir ve geri bildirimlerini paylaşabilir. iOS için alfa sürümü ayrıca, kullanıcı arayüzü katmanında iki yönlü birlikte çalışabilirlik için bir prototip içerir ve geliştiriciler için daha fazla kullanılabilirlik seçeneği sunar.

Tuval tabanlı oluşturma özelliğiyle Compose Multiplatform, hem iOS hem de Android uygulamalarının varsayılan olarak tutarlı bir görünüme sahip olmasını sağlar. Android kullanıcı arabirimi geliştirme için yaygın olarak kullanılan API'leri kullandığından, Android geliştirme geçmişi olan geliştiriciler, iOS için Compose Multiplatform ile derlemeye hızla uyum sağlayabilir.

Kullanıcı arabirimi katmanında birlikte çalışabilirliği destekleyen alfa sürümü, geliştiricilerin paylaşılan kullanıcı arabirimine haritalar, web görünümleri ve kamera beslemeleri gibi karmaşık, platforma özgü pencere öğelerini yerleştirmesine olanak sağlayan UIKitView'ü sunar. Benzer şekilde, ComposeUIViewController, geliştiricilerin SwiftUI uygulamalarına Compose Multiplatform ekranlarını yerleştirmesine izin vererek, Compose Multiplatform'un iOS uygulamalarında benimsenmesini kolaylaştırıyor.

AppMaster.io da dahil olmak üzere Low-code ve no-code platformlar, hızlı uygulama geliştirmeyi ve platformlar arası çerçevelerin yaygın şekilde benimsenmesini sağladı. JetBrains, Compose Multiplatform'a iOS desteği ekleyerek, teknoloji endüstrisindeki çeşitli platformlarda UI geliştirmeyi daha kolay ve daha erişilebilir hale getirme yolunda önemli bir adım atıyor.