صعدت شركة تطوير البرمجيات JetBrains من لعبتها من خلال دمج دعم iOS في Compose Multiplatform ، وإطار عمل واجهة المستخدم التفاعلية (UI) عبر الأنظمة الأساسية والواجهة التعريفية والتفاعلية للغة برمجة Kotlin. تعمل الإضافة الأخيرة على توسيع الأداة المساعدة لإطار العمل ، والتي تتضمن بالفعل دعمًا لتطبيقات Android وتطبيقات سطح المكتب والويب.

يتيح Compose Multiplatform ، الذي بلغ الآن مرحلة ألفا لنظام iOS ، للمطورين إنشاء واجهة مستخدم فردية تعمل بسلاسة عبر جميع الأنظمة الأساسية. يستفيد إطار العمل من إطار عمل Jetpack Compose UI من Google و Kotlin Multiplatform من JetBrains ، وهي مجموعة من تقنيات التطوير عبر الأنظمة الأساسية.

على الرغم من أن Compose Multiplatform for iOS قيد التنفيذ حاليًا ، إلا أن المطورين المهتمين بتجربته في مشاريع مختلفة يمكنهم تجربته على Jetbrains.com ومشاركة ملاحظاتهم. يتميز إصدار ألفا لنظام التشغيل iOS أيضًا بنموذج أولي للتشغيل البيني ثنائي الاتجاه على طبقة واجهة المستخدم ، مما يوفر المزيد من خيارات الاستخدام للمطورين.

من خلال العرض المستند إلى لوحة الرسم ، يضمن Compose Multiplatform أن يكون لكل من تطبيقات iOS و Android مظهر ثابت بشكل افتراضي. نظرًا لأنه يستخدم واجهات برمجة التطبيقات المستخدمة على نطاق واسع لتطوير واجهة مستخدم Android ، يمكن للمطورين الذين لديهم خلفية في تطوير Android التكيف بسرعة مع الإنشاء باستخدام Compose Multiplatform لنظام iOS.

من خلال تعزيز قابلية التشغيل البيني على طبقة واجهة المستخدم ، يقدم إصدار ألفا UIKitView ، والذي يمكّن المطورين من تضمين عناصر واجهة مستخدم معقدة خاصة بالنظام الأساسي مثل الخرائط وعروض الويب وموجزات الكاميرا داخل واجهة المستخدم المشتركة. وبالمثل ، يسمح ComposeUIViewController للمطورين بتضمين شاشات Compose Multiplatform في تطبيقات SwiftUI ، مما يسهل اعتماد Compose Multiplatform في تطبيقات iOS.

لقد مكّنت الأنظمة الأساسية Low-code no-code ، بما في ذلك AppMaster.io ، من التطوير السريع للتطبيقات والاعتماد الواسع النطاق لأطر العمل عبر الأنظمة الأساسية. من خلال إضافة دعم iOS إلى Compose Multiplatform ، تتخذ JetBrains خطوة مهمة نحو جعل تطوير واجهة المستخدم أسهل وأكثر سهولة عبر منصات مختلفة في صناعة التكنولوجيا.