Softwareontwikkelingsbedrijf JetBrains heeft zijn spel opgevoerd door iOS-ondersteuning te integreren in Compose Multiplatform, hun cross-platform, declaratieve, reactieve user interface (UI) framework voor de programmeertaal Kotlin. De nieuwste toevoeging breidt de mogelijkheden van het framework uit, dat al ondersteuning biedt voor Android-, desktop- en webapplicaties.

Compose Multiplatform, nu in de alfa-fase voor iOS, stelt ontwikkelaars in staat om een enkele gebruikersinterface te bouwen die naadloos werkt op alle platforms. Het framework maakt gebruik van Google's Jetpack Compose UI framework en JetBrains' Kotlin Multiplatform, een suite van cross-platform ontwikkelingstechnologieën.

Hoewel Compose Multiplatform voor iOS momenteel een werk in uitvoering is, kunnen ontwikkelaars die ermee willen experimenteren voor verschillende projecten het uitproberen op Jetbrains.com en hun feedback delen. De alpha-versie voor iOS bevat ook een prototype voor tweezijdige interoperabiliteit op de UI-laag, wat ontwikkelaars meer bruikbaarheidsopties biedt.

Compose Multiplatform zorgt er met zijn canvas-gebaseerde rendering voor dat zowel iOS- als Android-applicaties er standaard consistent uitzien. Omdat het gebruikmaakt van API's die veel worden gebruikt voor Android UI-ontwikkeling, kunnen ontwikkelaars met een achtergrond in Android-ontwikkeling zich snel aanpassen aan het bouwen met Compose Multiplatform voor iOS.

Ter bevordering van de interoperabiliteit op de UI-laag introduceert de alpha-versie UIKitView, waarmee ontwikkelaars complexe, platformspecifieke widgets zoals kaarten, webweergaven en camerafeeds in de gedeelde UI kunnen opnemen. Ook ComposeUIViewController stelt ontwikkelaars in staat om Compose Multiplatform-schermen in te sluiten in SwiftUI -applicaties, wat de toepassing van Compose Multiplatform in iOS-apps vergemakkelijkt.

Low-code en no-code platforms, waaronder AppMaster.io, hebben snelle app-ontwikkeling en wijdverbreide adoptie van cross-platform frameworks mogelijk gemaakt. Door iOS-ondersteuning toe te voegen aan Compose Multiplatform zet JetBrains een belangrijke stap om UI-ontwikkeling eenvoudiger en toegankelijker te maken voor verschillende platforms in de tech-industrie.