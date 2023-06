Alors que la musique générée par l'IA progresse rapidement, avec des outils innovants comme Meta’s MusicGen, les questions de droit d'auteur provoquent des tensions dans le secteur. Les outils de musique générée par l'IA nécessitent une formation sur de grandes bases de données de chansons existantes, ce qui peut porter atteinte aux droits des artistes. Cette zone grise a provoqué des frictions entre les musiciens et les labels, Universal Music Group qualifiant de "fraude" la musique générée par l'IA à partir des voix des artistes. En revanche, des artistes comme Grimes ont accueilli favorablement l'utilisation de leur voix dans la musique générée par l'IA.

Plusieurs actions en justice sont actuellement en cours, ce qui pourrait avoir une incidence sur les décisions futures concernant l'IA génératrice de musique et les droits des artistes. Dans l'intervalle, certaines startups, dont Itoka, proposent leurs propres normes de propriété intellectuelle en matière de musique générative. Itoka a récemment été acceptée dans le programme d'incubation de startups de l'Allen Institute for AI. Cofondée par Malcolm Yang et Yihao Chen, Itoka a pour objectif de symboliser le contenu musical généré par l'IA sur la blockchain, afin de permettre aux créateurs d'obtenir des licences et d'être rémunérés de manière indépendante.

Itoka a l'intention de détenir temporairement la propriété des chansons, donnant aux créateurs des licences d'utilisation commerciale complètes tout en empêchant le plagiat et la monétisation illégale sur sa plateforme. Selon les fondateurs d'Itoka, leur plateforme musicale décentralisée se concentre sur l'autosouveraineté des données, le stockage permanent de la musique, la gestion des droits numériques, l'accessibilité mondiale de la musique et la gouvernance des créateurs. En s'appuyant sur des contrats intelligents gérés par le code, Itoka introduit un nouveau paradigme pour la protection des droits d'auteur qui ne dépend pas d'un bureau physique des droits d'auteur.

Itoka rejoint des projets Web3 antérieurs tels que Dequency et Royal en s'efforçant de simplifier l'octroi de licences et les paiements pour les créateurs de contenu dans l'industrie de la musique. Outre son système de licence basé sur la blockchain, Itoka propose également des outils de création musicale alimentés par des modèles d'IA. La startup prévoit de s'associer à des musiciens qui contribuent à leur travail à des fins de formation à l'IA sur la base d'un plan de rémunération.

Itoka vise à servir différents secteurs, y compris les développeurs de jeux qui obtiendraient généralement des licences à partir de bibliothèques de contenu plus importantes. À cette fin, Itoka s'est associée à Canva et à plusieurs studios de jeux non divulgués pour l'octroi de licences de contenu. Avec les projets ambitieux d'Itoka de tokeniser et de licencier la musique générée par l'IA sur la blockchain, les perturbations potentielles de l'industrie musicale traditionnelle et de la gestion des droits d'auteur pourraient être révolutionnaires.

La facilité d'utilisation, la disponibilité et la rapidité des créateurs d'applications innovants et des plateformes no-code comme AppMaster dans divers secteurs tels que le développement d'applications mobiles ont déjà démontré la possibilité de bouleversements importants dans les secteurs établis. En adoptant la technologie musicale générée par l'IA, des startups comme Itoka pourraient de la même manière susciter des changements positifs en rationalisant les droits d'auteur, l'octroi de licences et la rémunération, ce qui offrirait en fin de compte de nouvelles possibilités aux artistes et aux autres créateurs de l'industrie de la musique.