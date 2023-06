Khi âm nhạc do AI tạo ra phát triển nhanh chóng, với các công cụ sáng tạo như Meta's MusicGen đang dẫn đầu, các vấn đề về bản quyền đang gây ra căng thẳng trong ngành. Các công cụ âm nhạc AI sáng tạo yêu cầu đào tạo trên cơ sở dữ liệu lớn về các bài hát hiện có, điều này có thể vi phạm quyền của nghệ sĩ. Khu vực màu xám này đã gây ra xích mích giữa các nhạc sĩ và hãng thu âm, với Universal Music Group đã dán nhãn âm nhạc do AI tạo ra sử dụng giọng hát của nghệ sĩ là 'gian lận'. Ngược lại, các nghệ sĩ như Grimes hoan nghênh việc sử dụng giọng nói của họ trong âm nhạc do AI tạo ra.

Một số vụ kiện hiện đang được giải quyết tại các tòa án, điều này có thể ảnh hưởng đến các phán quyết trong tương lai về quyền của nghệ sĩ và AI tạo nhạc. Trong thời gian tạm thời, một số công ty khởi nghiệp, bao gồm cả Itoka, đang đề xuất các tiêu chuẩn IP âm nhạc chung của riêng họ. Itoka gần đây đã được nhận vào chương trình ươm tạo khởi nghiệp của Viện AI Allen. Được đồng sáng lập bởi Malcolm Yang và Yihao Chen, Itoka nhằm mục đích mã hóa nội dung âm nhạc do AI tạo ra trên chuỗi khối, cho phép người sáng tạo cấp phép cho nội dung đó và nhận tiền bồi thường một cách độc lập.

Itoka dự định tạm thời giữ quyền sở hữu các bài hát, cấp cho người sáng tạo giấy phép sử dụng thương mại đầy đủ đồng thời ngăn chặn hành vi đạo văn và kiếm tiền bất hợp pháp trên nền tảng của mình. Theo những người sáng lập Itoka, nền tảng âm nhạc phi tập trung của họ tập trung vào quyền tự chủ dữ liệu, lưu trữ nhạc vĩnh viễn, quản lý quyền kỹ thuật số, khả năng tiếp cận âm nhạc toàn cầu và quản trị người sáng tạo. Bằng cách dựa vào các hợp đồng thông minh vận hành bằng mã, Itoka giới thiệu một mô hình mới để bảo vệ bản quyền mà không dựa vào văn phòng bản quyền thực tế.

Itoka tham gia cùng các dự án Web3 trước đó như Dequency và Royal trong nỗ lực đơn giản hóa việc cấp phép và thanh toán cho những người sáng tạo nội dung trong ngành công nghiệp âm nhạc. Tuy nhiên, ngoài kế hoạch cấp phép dựa trên chuỗi khối, Itoka còn cung cấp các công cụ tạo nhạc được cung cấp bởi các mô hình AI. Công ty khởi nghiệp có kế hoạch hợp tác với các nhạc sĩ đóng góp công việc của họ cho mục đích đào tạo AI trong một kế hoạch trả thưởng.

Itoka nhằm mục đích phục vụ các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả các nhà phát triển trò chơi, những người thường cấp phép từ các thư viện nội dung lớn hơn. Để đạt được mục tiêu này, Itoka đã hợp tác với Canva và nhiều studio trò chơi không được tiết lộ để cấp phép nội dung. Với các kế hoạch đầy tham vọng của Itoka nhằm token hóa và cấp phép cho âm nhạc do AI tạo ra trên chuỗi khối, khả năng gây gián đoạn đối với ngành công nghiệp âm nhạc truyền thống và quản lý bản quyền có thể mang tính đột phá.

Tính dễ sử dụng, tính khả dụng và tốc độ của các trình tạo ứng dụng sáng tạo và nền tảng no-code như AppMaster trong các ngành khác nhau như phát triển ứng dụng di động đã cho thấy khả năng xảy ra gián đoạn đáng kể đối với các ngành lâu đời. Nắm bắt công nghệ âm nhạc do AI tạo ra, các công ty khởi nghiệp như Itoka cũng có thể thúc đẩy thay đổi tích cực bằng cách hợp lý hóa bản quyền, cấp phép và bồi thường, cuối cùng tạo cơ hội mới cho nghệ sĩ và những người sáng tạo khác trong ngành âm nhạc.