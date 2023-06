Terwijl AI-gegenereerde muziek zich snel ontwikkelt, met innovatieve tools zoals Meta’s MusicGen voorop, zorgen auteursrechtenkwesties voor spanningen in de industrie. AI-muziekprogramma's vereisen training op grote databases van bestaande nummers, wat inbreuk kan maken op de rechten van artiesten. Dit grijze gebied heeft wrijving veroorzaakt tussen muzikanten en labels, waarbij Universal Music Group AI-gegenereerde muziek die gebruik maakt van de stemmen van artiesten bestempelde als 'fraude'. Artiesten als Grimes daarentegen verwelkomen het gebruik van hun stemmen in AI-gegenereerde muziek.

Er lopen op dit moment verschillende rechtszaken die van invloed kunnen zijn op toekomstige uitspraken over muziek genererende AI en de rechten van artiesten. In de tussentijd stellen sommige startups, waaronder Itoka, hun eigen IP-standaarden voor generatieve muziek voor. Itoka is onlangs toegelaten tot het startersincubatieprogramma van het Allen Institute for AI. Itoka, dat mede is opgericht door Malcolm Yang en Yihao Chen, wil AI-gegenereerde muziekcontent tokenen op de blockchain, zodat makers er een licentie voor kunnen nemen en zelfstandig compensatie kunnen ontvangen.

Itoka is van plan om tijdelijk eigenaar te zijn van nummers, waardoor makers volledige licenties krijgen voor commercieel gebruik terwijl plagiaat en onwettig geld verdienen op het platform wordt voorkomen. Volgens de oprichters van Itoka richt hun gedecentraliseerde muziekplatform zich op datasoevereiniteit, permanente muziekopslag, digitaal rechtenbeheer, wereldwijde toegankelijkheid van muziek en beheer door makers. Door te leunen op codegestuurde smart contracts introduceert Itoka een nieuw paradigma voor auteursrechtelijke bescherming dat niet afhankelijk is van een fysiek auteursrechtenkantoor.

Itoka sluit zich aan bij eerdere Web3-projecten zoals Dequency en Royal in hun streven om licenties en betalingen voor makers van content in de muziekindustrie te vereenvoudigen. Naast het op blockchain gebaseerde licentiesysteem biedt Itoka ook tools voor muziekcreatie die worden aangestuurd door AI-modellen. De startup is van plan om samen te werken met muzikanten die hun werk bijdragen voor AI-trainingsdoeleinden op basis van een compensatieplan.

Itoka wil verschillende sectoren bedienen, waaronder game-ontwikkelaars die normaal gesproken licenties afnemen van grotere contentbibliotheken. Daartoe is Itoka een samenwerking aangegaan met Canva en meerdere niet nader genoemde gamestudio's voor het licenseren van content. Met Itoka's ambitieuze plannen om AI-gegenereerde muziek op de blockchain te tokenen en te licenseren, zouden de potentiële verstoringen van de traditionele muziekindustrie en het beheer van auteursrechten baanbrekend kunnen zijn.

Het gebruiksgemak, de beschikbaarheid en de snelheid van innovatieve app-bouwers en no-code platforms zoals AppMaster in verschillende industrieën zoals de ontwikkeling van mobiele apps hebben al aangetoond dat gevestigde industrieën aanzienlijk kunnen worden verstoord. Door AI-gegenereerde muziektechnologie te omarmen, zouden startups zoals Itoka op vergelijkbare wijze positieve veranderingen kunnen doorvoeren door het stroomlijnen van auteursrechten, licenties en vergoedingen, waardoor uiteindelijk nieuwe kansen ontstaan voor artiesten en andere makers in de muziekindustrie.