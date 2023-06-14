Yapay zeka tarafından üretilen müzik, başı çeken Meta's MusicGen gibi yenilikçi araçlarla hızla ilerlerken, telif hakkı sorunları sektörde gerginliğe neden oluyor. Üretken AI müzik araçları, sanatçıların haklarını ihlal edebilecek mevcut şarkıların büyük veritabanları üzerinde eğitim gerektirir. Bu gri alan, Universal Music Group'un sanatçının seslerini kullanan yapay zeka tarafından oluşturulan müziği "sahtekarlık" olarak etiketlemesiyle müzisyenler ve plak şirketleri arasında sürtüşmeye neden oldu. Buna karşılık, Grimes gibi sanatçılar, seslerinin yapay zeka tarafından üretilen müzikte kullanılmasını memnuniyetle karşıladılar.

Şu anda, müzik üreten yapay zeka ve sanatçı haklarına ilişkin gelecekteki kararları etkileyebilecek birkaç dava mahkemelerde dolaşıyor. Bu arada, Itoka da dahil olmak üzere bazı girişimler kendi üretken müzik IP standartlarını öneriyor. Itoka kısa bir süre önce AI için Allen Enstitüsü'nün başlangıç ​​inkübasyon programına kabul edildi. Malcolm Yang ve Yihao Chen tarafından ortaklaşa kurulan Itoka, yapay zeka tarafından üretilen müzik içeriğini blok zincirinde tokenleştirmeyi amaçlayarak, içerik oluşturucuların bağımsız olarak lisanslamalarını ve tazminat almalarını sağlar.

Itoka, şarkıların mülkiyetini geçici olarak elinde tutmayı, içerik oluşturuculara tam ticari kullanım lisansları verirken platformunda intihal ve yasa dışı para kazanmayı önlemeyi amaçlıyor. Itoka'nın kurucularına göre, merkezi olmayan müzik platformları veri özerkliği, kalıcı müzik depolama, dijital haklar yönetimi, küresel müzik erişilebilirliği ve yaratıcı yönetişimine odaklanıyor. Itoka, kodla çalışan akıllı sözleşmelere dayanarak, fiziksel bir telif hakkı ofisine dayanmayan yeni bir telif hakkı koruması paradigması getiriyor.

Itoka, müzik endüstrisindeki içerik yaratıcıları için lisanslamayı ve ödemeleri basitleştirme çabasında Dequency ve Royal gibi önceki Web3 projelerine katılıyor. Yine de Itoka, blockchain tabanlı lisanslama planına ek olarak, AI modelleri tarafından desteklenen müzik oluşturma araçları da sunuyor. Başlangıç, bir tazminat planı üzerinde AI eğitimi amacıyla çalışmalarına katkıda bulunan müzisyenlerle ortaklık kurmayı planlıyor.

Itoka, genellikle daha büyük içerik kitaplıklarından lisans alan oyun geliştiricileri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlere hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Itoka, içerik lisanslaması için Canva ve açıklanmayan birden fazla oyun stüdyosuyla ortaklık kurdu. Itoka'nın AI tarafından üretilen müziği blok zincirinde tokenleştirmeye ve lisanslamaya yönelik iddialı planları ile geleneksel müzik endüstrisindeki ve telif hakkı yönetimindeki olası aksamalar çığır açıcı olabilir.

Mobil uygulama geliştirme gibi çeşitli sektörlerdeki yenilikçi uygulama oluşturucuların ve AppMaster gibi no-code platformların kullanım kolaylığı, kullanılabilirliği ve hızı, yerleşik sektörlerde önemli aksamalar olabileceğini şimdiden göstermiştir. Yapay zeka tarafından üretilen müzik teknolojisini benimseyen Itoka gibi girişimler, benzer şekilde telif haklarını, lisanslamayı ve tazminatı düzene sokarak olumlu bir değişim sağlayabilir ve sonuç olarak müzik endüstrisindeki sanatçılar ve diğer içerik oluşturucular için yeni fırsatlar sağlayabilir.