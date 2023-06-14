По мере быстрого развития музыки, генерируемой искусственным интеллектом, в котором лидируют такие инновационные инструменты, как Meta’s MusicGen, вопросы авторского права вызывают напряженность в отрасли. Генерирующие музыку ИИ инструменты требуют обучения на больших базах данных существующих песен, что может нарушать права исполнителей. Эта серая зона вызвала разногласия между музыкантами и лейблами: Universal Music Group назвала музыку, созданную искусственным интеллектом с использованием голосов артистов, "мошенничеством". В то же время такие исполнители, как Граймс, приветствуют использование своих голосов в музыке, созданной искусственным интеллектом.

В настоящее время в судах рассматривается несколько исков, которые могут повлиять на будущие решения по поводу ИИ, генерирующего музыку, и прав артистов. В то же время некоторые стартапы, в том числе Itoka, предлагают свои собственные стандарты ИС, генерирующие музыку. Itoka недавно была принята в программу инкубации стартапов Института ИИ Аллена. Основанная Малкольмом Янгом и Ихао Ченом, Itoka стремится токенизировать генерируемый ИИ музыкальный контент на блокчейне, позволяя создателям лицензировать его и получать компенсацию независимо друг от друга.

Itoka намерена временно владеть правами собственности на песни, предоставляя авторам полные лицензии на коммерческое использование и предотвращая плагиат и незаконную монетизацию на своей платформе. По словам основателей Itoka, их децентрализованная музыкальная платформа ориентирована на самоконтроль данных, постоянное хранение музыки, управление цифровыми правами, глобальную доступность музыки и управление авторами. Опираясь на смарт-контракты, управляемые кодом, Itoka представляет новую парадигму защиты авторских прав, которая не зависит от физического офиса по защите авторских прав.

Itoka присоединяется к предыдущим проектам Web3, таким как Dequency и Royal, в стремлении упростить лицензирование и платежи для создателей контента в музыкальной индустрии. В дополнение к схеме лицензирования на основе блокчейна, Itoka также предлагает инструменты для создания музыки на основе моделей искусственного интеллекта. Стартап планирует сотрудничать с музыкантами, которые предоставляют свои работы для обучения ИИ на основе компенсационного плана.

Itoka нацелена на обслуживание различных секторов, включая разработчиков игр, которые обычно лицензируют более крупные библиотеки контента. С этой целью Itoka заключила партнерство с Canva и несколькими игровыми студиями, лицензирование контента которых не разглашается. Амбициозные планы Itoka по токенизации и лицензированию музыки, генерируемой искусственным интеллектом, на блокчейне могут привести к революционным изменениям в традиционной музыкальной индустрии и управлении авторскими правами.

Простота использования, доступность и скорость инновационных конструкторов приложений и платформ no-code, таких как AppMaster, в различных отраслях, таких как разработка мобильных приложений, уже продемонстрировали возможность значительного разрушения устоявшихся отраслей. Используя музыкальные технологии, созданные искусственным интеллектом, такие стартапы, как Itoka, могут также способствовать позитивным изменениям, упорядочивая авторские права, лицензирование и компенсации, что в конечном итоге откроет новые возможности для артистов и других творцов в музыкальной индустрии.