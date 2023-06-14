مع تقدم الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة ، مع وجود أدوات مبتكرة مثل Meta's MusicGen التي تقود المهمة ، تسبب مشكلات حقوق النشر توترات في الصناعة. تتطلب أدوات الموسيقى التوليدية بالذكاء الاصطناعي التدريب على قواعد بيانات كبيرة للأغاني الموجودة ، والتي يمكن أن تنتهك حقوق الفنانين. تسببت هذه المنطقة الرمادية في حدوث احتكاك بين الموسيقيين وشركات الإنتاج ، حيث صنفت Universal Music Group الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام أصوات الفنانين على أنها "احتيال". في المقابل ، رحب فنانون مثل Grimes باستخدام أصواتهم في الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تتنقل العديد من الدعاوى القضائية حاليًا في المحاكم ، مما قد يؤثر على الأحكام المستقبلية بشأن إنتاج الموسيقى والذكاء الاصطناعي وحقوق الفنانين. في غضون ذلك ، تقترح بعض الشركات الناشئة ، بما في ذلك Itoka ، معايير الملكية الفكرية الخاصة بها للموسيقى. تم قبول Itoka مؤخرًا في برنامج حاضنة الشركات الناشئة التابع لمعهد Allen للذكاء الاصطناعي. تم تأسيس Itoka بواسطة Malcolm Yang و Yihao Chen ، ويهدف إلى ترميز محتوى الموسيقى الذي تم إنشاؤه بواسطة AI على blockchain ، مما يتيح للمبدعين ترخيصه والحصول على تعويض بشكل مستقل.

تعتزم Itoka الاحتفاظ بملكية الأغاني مؤقتًا ، ومنح المبدعين تراخيص الاستخدام التجاري الكاملة مع منع الانتحال والتسييل غير القانوني على نظامها الأساسي. وفقًا لمؤسسي Itoka ، تركز منصتهم الموسيقية اللامركزية على السيادة الذاتية للبيانات ، والتخزين الدائم للموسيقى ، وإدارة الحقوق الرقمية ، وإمكانية الوصول إلى الموسيقى العالمية ، وحوكمة المبدعين. من خلال الاعتماد على العقود الذكية التي يتم تشغيلها بواسطة الكود ، تقدم Itoka نموذجًا جديدًا لحماية حقوق الطبع والنشر لا يعتمد على مكتب حق المؤلف الفعلي.

تنضم Itoka إلى مشاريع Web3 السابقة مثل Dequency و Royal في سعيها لتبسيط الترخيص والمدفوعات لمنشئي المحتوى في صناعة الموسيقى. ومع ذلك ، بالإضافة إلى مخطط الترخيص القائم على blockchain ، تقدم Itoka أيضًا أدوات إنشاء الموسيقى التي تدعمها نماذج AI. تخطط الشركة الناشئة للدخول في شراكة مع موسيقيين يساهمون في عملهم لأغراض التدريب على الذكاء الاصطناعي في خطة تعويض.

تهدف Itoka إلى خدمة قطاعات مختلفة ، بما في ذلك مطورو الألعاب الذين عادةً ما يحصلون على ترخيص من مكتبات محتوى أكبر. تحقيقًا لهذه الغاية ، دخلت Itoka في شراكة مع Canva والعديد من استوديوهات الألعاب غير المكشوف عنها لترخيص المحتوى. مع خطط Itoka الطموحة لترخيص وترخيص الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على blockchain ، يمكن أن تكون الاضطرابات المحتملة في صناعة الموسيقى التقليدية وإدارة حقوق الطبع والنشر رائدة.

أثبتت سهولة الاستخدام والتوافر والسرعة لمنشئي التطبيقات المبتكرة والمنصات no-code مثل AppMaster في العديد من الصناعات مثل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بالفعل إمكانية حدوث اضطرابات كبيرة في الصناعات القائمة. من خلال تبني تقنية الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ، يمكن للشركات الناشئة مثل Itoka إحداث تغيير إيجابي بالمثل من خلال تبسيط حقوق النشر والترخيص والتعويض ، مما يتيح في النهاية فرصًا جديدة للفنانين والمبدعين الآخرين في صناعة الموسيقى.