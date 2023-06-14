随着人工智能生成的音乐迅速发展，在Meta’s MusicGen 等创新工具的引领下，版权问题正在引起行业的紧张。生成式人工智能音乐工具需要在现有歌曲的大型数据库中进行训练，这可能会侵犯艺术家的权利。这个灰色地带已经在音乐家和唱片公司之间引起了摩擦，环球音乐集团将使用艺术家声音的人工智能生成的音乐称为 "欺诈"。相比之下，像Grimes这样的艺术家则欢迎在人工智能生成的音乐中使用他们的声音。

目前有几起诉讼正在法庭上进行，这可能会影响未来对音乐生成的人工智能和艺术家权利的裁决。在此期间，包括Itoka在内的一些初创公司正在提出自己的生成音乐知识产权标准。Itoka最近被艾伦人工智能研究所的初创企业孵化计划所接受。Itoka由Malcolm Yang和Yihao Chen共同创立，旨在将人工智能生成的音乐内容在区块链上代币化，使创作者能够获得许可并独立获得补偿。

Itoka打算暂时持有歌曲的所有权，给予创作者完整的商业使用许可，同时防止抄袭和在其平台上非法盈利。据Itoka的创始人说，他们的去中心化音乐平台专注于数据自我主权、永久音乐存储、数字版权管理、全球音乐可及性和创作者治理。通过依靠代码操作的智能合约，Itoka引入了一种新的版权保护模式，不依赖实体版权局。

Itoka与之前的Web3项目如Dequency和Royal一起，努力简化音乐行业内容创作者的许可和支付。不过，除了其基于区块链的许可计划，Itoka还提供由人工智能模型驱动的音乐创作工具。这家初创公司计划与那些为人工智能培训目的贡献作品的音乐人合作，制定补偿计划。

Itoka旨在服务于各个领域，包括通常会从更大的内容库中进行授权的游戏开发者。为此，Itoka已经与Canva和多个未披露的游戏工作室合作进行内容授权。随着Itoka雄心勃勃地计划在区块链上对人工智能生成的音乐进行代币化和授权，对传统音乐产业和版权管理的潜在破坏可能是突破性的。

在移动应用开发等各个行业中，像AppMaster这样的创新应用建设者和no-code 平台的易用性、可用性和速度，已经证明了对既定行业进行重大颠覆的可能性。拥抱人工智能生成的音乐技术，像Itoka这样的初创公司同样可以通过简化版权、许可和补偿来推动积极的变化，最终为艺术家和音乐行业的其他创作者带来新的机会。