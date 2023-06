W miarę szybkiego rozwoju muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję, z innowacyjnymi narzędziami takimi jak Meta’s MusicGen na czele, kwestie praw autorskich powodują napięcia w branży. Generatywne narzędzia muzyczne AI wymagają szkolenia na dużych bazach danych istniejących utworów, co może naruszać prawa artystów. Ta szara strefa spowodowała tarcia między muzykami a wytwórniami, a Universal Music Group określiła muzykę generowaną przez sztuczną inteligencję przy użyciu głosów artystów jako "oszustwo". Z kolei artyści tacy jak Grimes z zadowoleniem przyjęli wykorzystanie ich głosów w muzyce generowanej przez sztuczną inteligencję.

Obecnie w sądach toczy się kilka spraw sądowych, które mogą mieć wpływ na przyszłe orzeczenia w sprawie sztucznej inteligencji generującej muzykę i praw artystów. W międzyczasie niektóre startupy, w tym Itoka, proponują własne generatywne muzyczne standardy IP. Itoka została niedawno przyjęta do programu inkubacji startupów Allen Institute for AI. Itoka, której współzałożycielami są Malcolm Yang i Yihao Chen, ma na celu tokenizację treści muzycznych generowanych przez sztuczną inteligencję na blockchainie, umożliwiając twórcom licencjonowanie ich i niezależne otrzymywanie wynagrodzenia.

Itoka zamierza tymczasowo zachować własność utworów, dając twórcom pełne licencje na użytek komercyjny, jednocześnie zapobiegając plagiatom i nielegalnej monetyzacji na swojej platformie. Według założycieli Itoka, ich zdecentralizowana platforma muzyczna koncentruje się na niezależności danych, trwałym przechowywaniu muzyki, zarządzaniu prawami cyfrowymi, globalnej dostępności muzyki i zarządzaniu twórcami. Opierając się na inteligentnych kontraktach obsługiwanych przez kod, Itoka wprowadza nowy paradygmat ochrony praw autorskich, który nie opiera się na fizycznym biurze praw autorskich.

Itoka dołącza do poprzednich projektów Web3, takich jak Dequency i Royal, dążąc do uproszczenia licencjonowania i płatności dla twórców treści w branży muzycznej. Oprócz systemu licencjonowania opartego na blockchain, Itoka oferuje również narzędzia do tworzenia muzyki oparte na modelach sztucznej inteligencji. Startup planuje współpracować z muzykami, którzy przekazują swoją pracę do celów szkoleniowych AI w ramach planu wynagrodzeń.

Itoka ma na celu obsługę różnych sektorów, w tym twórców gier, którzy zazwyczaj licencjonują z większych bibliotek treści. W tym celu Itoka nawiązała współpracę z Canva i wieloma nieujawnionymi studiami gier w zakresie licencjonowania treści. Dzięki ambitnym planom Itoka dotyczącym tokenizacji i licencjonowania muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję na blockchainie, potencjalne zakłócenia w tradycyjnym przemyśle muzycznym i zarządzaniu prawami autorskimi mogą być przełomowe.

Łatwość obsługi, dostępność i szybkość innowacyjnych kreatorów aplikacji i platform no-code w różnych branżach, takich jak tworzenie aplikacji mobilnych, już pokazały możliwość znaczących zakłóceń w ugruntowanych branżach. Wykorzystując technologię muzyczną generowaną przez sztuczną inteligencję, startupy takie jak Itoka mogłyby podobnie napędzać pozytywne zmiany poprzez usprawnienie praw autorskich, licencjonowania i rekompensat, ostatecznie dając nowe możliwości artystom i innym twórcom w branży muzycznej.