À medida que a música gerada por IA avança rapidamente, com ferramentas inovadoras como Meta’s MusicGen a liderar o processo, as questões de direitos de autor estão a causar tensões na indústria. As ferramentas musicais geradoras de IA requerem treino em grandes bases de dados de canções existentes, o que pode infringir os direitos dos artistas. Esta zona cinzenta tem causado fricções entre músicos e editoras, com o Universal Music Group a classificar de "fraude" a música gerada por IA que utiliza as vozes dos artistas. Em contrapartida, artistas como Grimes acolheram bem a utilização das suas vozes em música gerada por IA.

Várias acções judiciais estão actualmente em curso nos tribunais, o que pode ter impacto em futuras decisões sobre a IA geradora de música e os direitos dos artistas. Entretanto, algumas empresas em fase de arranque, incluindo a Itoka, estão a propor as suas próprias normas de PI para música generativa. A Itoka foi recentemente aceite no programa de incubação de empresas do Allen Institute for AI. Co-fundada por Malcolm Yang e Yihao Chen, a Itoka tem como objetivo tokenizar o conteúdo musical gerado por IA no blockchain, permitindo que os criadores o licenciem e recebam compensação de forma independente.

A Itoka pretende manter temporariamente a propriedade das músicas, dando aos criadores licenças completas de uso comercial, evitando o plágio e a monetização ilegal em sua plataforma. De acordo com os fundadores da Itoka, a sua plataforma de música descentralizada centra-se na auto-soberania dos dados, no armazenamento permanente de música, na gestão dos direitos digitais, na acessibilidade global da música e na governação dos criadores. Ao apoiar-se em contratos inteligentes operados por código, a Itoka introduz um novo paradigma para a protecção dos direitos de autor que não depende de um gabinete físico de direitos de autor.

O Itoka junta-se a projectos anteriores da Web3, como o Dequency e o Royal, na tentativa de simplificar o licenciamento e os pagamentos para os criadores de conteúdos na indústria musical. Ainda assim, para além do seu esquema de licenciamento baseado em blockchain, a Itoka também oferece ferramentas de criação musical alimentadas por modelos de IA. A startup planeja fazer parceria com músicos que contribuem com seu trabalho para fins de treinamento de IA em um plano de compensação.

A Itoka pretende servir vários sectores, incluindo os criadores de jogos que normalmente licenciam a partir de bibliotecas de conteúdos maiores. Para o efeito, a Itoka estabeleceu uma parceria com o Canva e vários estúdios de jogos não revelados para o licenciamento de conteúdos. Com os ambiciosos planos da Itoka de tokenizar e licenciar música gerada por IA na blockchain, as potenciais interrupções na indústria musical tradicional e na gestão de direitos autorais podem ser inovadoras.

A facilidade de utilização, a disponibilidade e a rapidez dos criadores de aplicações inovadores e das plataformas no-code como a AppMaster em vários sectores, como o desenvolvimento de aplicações móveis, já demonstraram a possibilidade de perturbações significativas em sectores estabelecidos. Abraçando a tecnologia de música gerada por IA, startups como a Itoka poderiam, de forma semelhante, impulsionar uma mudança positiva, simplificando os direitos de autor, o licenciamento e a compensação, permitindo, em última análise, novas oportunidades para artistas e outros criadores na indústria musical.