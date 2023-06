Instagram teste une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de mieux contrôler le contenu qu'ils consultent en sélectionnant un bouton "Intéressé" sur les posts recommandés. Ce nouveau contrôle complète les contrôles de personnalisation existants, tels que l'option "Non intéressé" pour les posts suggérés et la possibilité de snooze des recommandations. Parallèlement à cette mise à jour axée sur l'utilisateur, Instagram expérimente des notifications de transparence pour aider les créateurs à comprendre les limites de portée de leur contenu, en particulier pour les bobines, si elles incluent un filigrane.

Ces nouvelles fonctionnalités ont été annoncées par Adam Mosseri, responsable d'Instagram, dans un billet de blog traitant de la transparence des algorithmes et des processus de classement de la plateforme. Dans ce billet, Mosseri aborde la question du shadowbanning, un terme utilisé pour décrire le masquage du contenu d'un utilisateur sans explication ou raison claire.

Mosseri affirme qu'il est dans l'intérêt d'Instagram, en tant qu'entreprise, de veiller à ce que les créateurs atteignent une certaine portée et puissent être découverts. Il explique que le fait d'aider un public à trouver et à voir le contenu partagé par les créateurs augmenterait par conséquent l'utilisation de la plateforme. Il nie également le fait que la suppression de contenu encouragerait les gens à acheter des publicités, déclarant : "Il est plus rentable de rendre Instagram plus attrayant dans l'ensemble en augmentant la portée de ceux qui créent le contenu le plus attrayant, et en vendant des publicités aux autres."

Répondant aux préoccupations des utilisateurs concernant le shadowbanning, Mosseri reconnaît qu'Instagram doit faire plus pour aider les utilisateurs à comprendre le statut de leur compte. En décembre, la société a élargi son hub "Statut du compte" pour permettre aux entreprises et aux créateurs de déterminer plus facilement si leur contenu peut être recommandé à des personnes qui ne les suivent pas. En outre, ils peuvent savoir si leur contenu enfreint les directives d'Instagram en matière de recommandations. Mosseri révèle qu'Instagram a l'intention de développer d'autres outils de transparence pour le hub Account Status à l'avenir.

Le billet de blog approfondit les détails du classement des contenus dans les différentes zones de l'application. Par exemple, votre fil d'actualité est classé en fonction de votre activité, comme les posts aimés, partagés, sauvegardés ou commentés. D'autres facteurs incluent la popularité d'une publication et l'intérêt que vous portez à la personne qui l'a publiée. Les Stories, quant à elles, sont classées en fonction de votre interaction avec les Stories d'un compte et de votre relation globale avec ce compte.

De même, la page Explore et les Reels sont classés en fonction de facteurs tels que la popularité d'une publication, le type de publication avec laquelle vous avez interagi et vos interactions avec la personne qui a publié le contenu. L'année dernière, Instagram a modifié son système de classement pour donner la priorité à la diffusion de contenu original dans des endroits tels que l'onglet Reels et le fil d'actualité. Ce changement s'est avéré fructueux, puisque Meta a récemment révélé une augmentation de plus de 24 % du temps passé sur Instagram depuis le lancement de Reels, grâce aux recommandations de contenu alimentées par l'IA.

Alors que le monde de la création de contenu et de l'engagement dans les médias sociaux continue d'évoluer, des plateformes comme Instagram adoptent progressivement de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience des utilisateurs et renforcer les collaborations entre créateurs. No-code plateformes de développement comme AppMaster.io peuvent faciliter davantage le développement transparent d'outils innovants pour les créateurs de contenu et les entreprises.