Instagram тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям получить больше контроля над просматриваемым контентом путем выбора кнопки "Заинтересовало" на рекомендуемых постах. Этот новый элемент управления дополняет существующие элементы управления персонализацией, такие как опция "Неинтересно" для предложенных постов и возможность отложить рекомендации. Наряду с этим обновлением, ориентированным на пользователя, Instagram экспериментирует с уведомлениями о прозрачности, чтобы помочь авторам понять ограничения охвата их контента, особенно для роликов, если они содержат водяной знак.

Новые функции были анонсированы главой Instagram Адамом Моссери в сообщении в блоге, посвященном прозрачности алгоритмов и процессов ранжирования платформы. В этом сообщении Моссери обсуждает проблему теневого блокирования - термин, используемый для описания скрытия контента пользователя без четкого объяснения или причины.

Моссери утверждает, что обеспечение охвата и открываемости создателей отвечает интересам Instagram как бизнеса. Он объясняет, что если помочь аудитории найти и просмотреть контент, которым делятся создатели, то это, соответственно, увеличит использование платформы. Он также отрицает, что подавление контента побудит людей покупать рекламу, говоря: "Лучше сделать Instagram более привлекательным в целом, увеличивая охват для тех, кто создает наиболее привлекательный контент, и продавая рекламу другим".

Отвечая на вопросы пользователей о теневом запрете, Моссери признает, что Instagram должен сделать больше, чтобы помочь пользователям понять статус их аккаунта. В декабре компания расширила хаб "Статус аккаунта", чтобы облегчить предприятиям и авторам определение того, может ли их контент быть рекомендован не подписчикам. Кроме того, они могут узнать, не нарушает ли их контент Руководство по рекомендациям Instagram. Моссери сообщает, что Instagram намерен в будущем разработать дополнительные инструменты прозрачности для хаба "Статус аккаунта".

Сообщение в блоге посвящено деталям ранжирования контента в различных областях приложения. Например, ваша лента ранжируется на основе вашей активности, такой как сообщения, которые вам понравились, которыми вы поделились, сохранили или прокомментировали. Другие факторы включают популярность сообщения и то, насколько интересным для вас может быть человек, который его опубликовал. Истории, с другой стороны, ранжируются на основе вашего взаимодействия с историями аккаунта и ваших общих отношений с ним.

Аналогичным образом, страницы Explore и Reels ранжируются на основе таких факторов, как популярность сообщения, тип сообщения, с которым вы взаимодействовали, и ваше взаимодействие с человеком, разместившим контент. В прошлом году Instagram изменил свою систему ранжирования, чтобы сделать приоритетным распространение оригинального контента в таких местах, как вкладка "Ролики" и лента. Это изменение оказалось успешным, поскольку Meta недавно сообщила о более чем 24%-ном увеличении времени, проведенного на Instagram после запуска Reels, благодаря рекомендациям контента на основе искусственного интеллекта.

Поскольку мир создания контента и социальных сетей продолжает развиваться, такие платформы, как Instagram, постепенно внедряют новые функции для улучшения пользовательского опыта и сотрудничества с авторами. No-code платформы разработки, такие как AppMaster.io, могут способствовать дальнейшему развитию инновационных инструментов для создателей контента и бизнеса.