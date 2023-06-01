يختبر Instagram ميزة جديدة تمكن المستخدمين من الحصول على مزيد من التحكم في المحتوى الذي يشاهدونه من خلال تحديد زر "مهتم" في المنشورات الموصى بها. يكمل عنصر التحكم الجديد ضوابط التخصيص الحالية ، مثل خيار "غير مهتم" للمشاركات المقترحة والقدرة على تأجيل التوصيات. إلى جانب هذا التحديث الذي يركز على المستخدم ، يقوم Instagram بتجربة إشعارات الشفافية لمساعدة المبدعين في فهم قيود الوصول إلى المحتوى الخاص بهم ، خاصة بالنسبة لـ Reels ، إذا كانت تتضمن علامة مائية.

تم الإعلان عن الميزات الجديدة من قبل رئيس Instagram آدم موسيري في منشور مدونة يتناول الشفافية فيما يتعلق بخوارزميات المنصة وعمليات التصنيف. في المنشور ، يناقش موسيري مسألة shadowbanning ، وهو مصطلح يستخدم لوصف إخفاء محتوى المستخدم دون تفسير أو سبب واضح.

ينص Mosseri على أن ضمان وصول المبدعين وإمكانية اكتشافهم يصب في مصلحة Instagram كشركة. ويوضح أن مساعدة الجمهور في العثور على المحتوى الذي يشاركه المنشئون وعرضه سيؤدي بالتالي إلى زيادة استخدام النظام الأساسي. كما أنكر أن قمع المحتوى من شأنه أن يشجع الناس على شراء الإعلانات ، قائلاً: "من الأفضل جعل Instagram أكثر تفاعلاً بشكل عام من خلال زيادة الوصول إلى أولئك الذين ينشئون المحتوى الأكثر جاذبية ، ويبيعون الإعلانات للآخرين."

لمعالجة مخاوف المستخدمين بشأن shadowbanning ، يقر Mosseri بأن Instagram يجب أن يفعل المزيد لمساعدة المستخدمين على فهم حالة حساباتهم. في ديسمبر ، وسعت الشركة مركز حالة الحساب الخاص بها لتسهيل الأمر على الشركات والمبدعين لتحديد ما إذا كان المحتوى الخاص بهم مؤهلاً للتوصية لغير المتابعين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم معرفة ما إذا كان المحتوى الخاص بهم ينتهك إرشادات توصيات Instagram. يكشف Mosseri أن Instagram يعتزم تطوير المزيد من أدوات الشفافية لمركز حالة الحساب في المستقبل.

يتعمق منشور المدونة في تفاصيل ترتيب المحتوى في مناطق مختلفة من التطبيق. على سبيل المثال ، يتم تصنيف خلاصتك بناءً على نشاطك ، مثل المشاركات التي تم الإعجاب بها أو مشاركتها أو حفظها أو التعليق عليها. تشمل العوامل الأخرى شعبية المنشور ومدى اهتمام الشخص الذي نشره بالنسبة لك. من ناحية أخرى ، يتم ترتيب القصص بناءً على تفاعلك مع قصص الحساب وعلاقتك العامة بالحساب.

وبالمثل ، يتم تصنيف صفحة الاستكشاف والبكرات بناءً على عوامل مثل شعبية المنشور ونوع المنشور الذي تفاعلت معه وتفاعلاتك مع الشخص الذي نشر المحتوى. في العام الماضي ، غيّر Instagram نظام التصنيف الخاص به لإعطاء الأولوية لتوزيع المحتوى الأصلي في أماكن مثل علامة التبويب Reels والخلاصة. لقد أثبت هذا التغيير نجاحه ، حيث كشفت Meta مؤخرًا عن زيادة بنسبة تزيد عن 24 ٪ في الوقت الذي يقضيه على Instagram منذ إطلاق Reels ، وذلك بفضل توصيات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مع استمرار تطور عالم إنشاء المحتوى ومشاركة الوسائط الاجتماعية ، تتبنى المنصات مثل Instagram تدريجياً ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز التعاون مع المنشئين. يمكن لمنصات التطوير No-code مثل AppMaster.io تسهيل التطوير السلس للأدوات المبتكرة لمنشئي المحتوى والشركات.