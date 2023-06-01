Instagram, kullanıcıların önerilen gönderilerde 'İlgileniyorum' düğmesini seçerek görüntüledikleri içerik üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Bu yeni kontrol, önerilen gönderiler için 'İlgilenmiyorum' seçeneği ve önerileri erteleme yeteneği gibi mevcut kişiselleştirme kontrollerini tamamlar. Bu kullanıcı odaklı güncellemenin yanı sıra Instagram, içerik oluşturucuların, özellikle bir filigran içeriyorsa Reels için içeriklerinin erişim sınırlamalarını anlamalarına yardımcı olmak için şeffaflık bildirimleri deniyor.

Yeni özellikler, Instagram başkanı Adam Mosseri tarafından platformun algoritmaları ve sıralama süreçleriyle ilgili şeffaflığı ele alan bir blog gönderisinde duyuruldu. Gönderide Mosseri, bir kullanıcının içeriğini net bir açıklama veya sebep olmaksızın gizlemeyi tanımlamak için kullanılan bir terim olan gölge yasağı konusunu tartışıyor.

Mosseri, içerik oluşturucuların erişim ve keşfedilebilirliğe ulaşmasını sağlamanın bir işletme olarak Instagram'ın çıkarına olduğunu belirtiyor. Bir kitlenin içerik oluşturucular tarafından paylaşılan içeriği bulmasına ve görüntülemesine yardımcı olmanın sonuç olarak platformun kullanımını artıracağını açıklıyor. Ayrıca, içerik bastırmanın insanları reklam satın almaya teşvik edeceğini reddediyor ve "En ilgi çekici içeriği oluşturan ve başkalarına reklam satan kişiler için erişimi artırarak Instagram'ı genel olarak daha ilgi çekici hale getirmek daha iyi bir iş."

Kullanıcıların gölge yasağıyla ilgili endişelerini ele alan Mosseri, Instagram'ın kullanıcıların hesap durumlarını anlamalarına yardımcı olmak için daha fazlasını yapması gerektiğini kabul ediyor. Aralık ayında şirket, işletmelerin ve içerik oluşturucuların içeriklerinin takipçi olmayanlara tavsiye edilmeye uygun olup olmadığını belirlemesini kolaylaştırmak için Hesap Durumu merkezini genişletti. Ayrıca, içeriklerinin Instagram'ın Öneri Yönergelerini ihlal edip etmediğini öğrenebilirler. Mosseri, Instagram'ın gelecekte Hesap Durumu merkezi için daha fazla şeffaflık aracı geliştirmeyi planladığını açıklıyor.

Blog gönderisi, uygulamanın farklı alanlarındaki içerik sıralamasının ayrıntılarını araştırıyor. Örneğin, Akışınız, beğenilen, paylaşılan, kaydedilen veya yorum yapılan gönderiler gibi etkinliklerinize göre sıralanır. Diğer faktörler, bir gönderinin popülaritesini ve onu gönderen kişinin sizin için ne kadar ilginç olabileceğini içerir. Öte yandan Hikayeler, bir hesabın Hikayeleri ile etkileşiminize ve hesapla genel ilişkinize göre sıralanır.

Benzer şekilde Keşfet sayfası ve Reels, bir gönderinin popülaritesi, etkileşimde bulunduğunuz gönderinin türü ve içeriği yayınlayan kişiyle etkileşimleriniz gibi faktörlere göre sıralanır. Geçen yıl Instagram, Reels sekmesi ve akış gibi yerlerde orijinal içeriğin dağıtımına öncelik verecek şekilde sıralama sistemini değiştirdi. Meta, yapay zeka destekli içerik önerileri sayesinde Reels'in piyasaya sürülmesinden bu yana Instagram'da geçirilen sürenin %24'ten fazla arttığını açıkladığından, bu değişikliğin başarılı olduğu kanıtlandı.

İçerik oluşturma ve sosyal medya etkileşimi dünyası gelişmeye devam ettikçe, Instagram gibi platformlar, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve yaratıcı işbirliklerini geliştirmek için kademeli olarak yeni özellikler benimsiyor. AppMaster.io gibi No-code geliştirme platformları, içerik oluşturucular ve işletmeler için yenilikçi araçların sorunsuz bir şekilde geliştirilmesini kolaylaştırabilir.