Instagram test een nieuwe functie waarmee gebruikers meer controle krijgen over de inhoud die ze bekijken door een knop 'Geïnteresseerd' te selecteren op aanbevolen posts. Deze nieuwe controle vult bestaande personaliseringscontroles aan, zoals de optie 'Niet geïnteresseerd' voor voorgestelde posts en de mogelijkheid om aanbevelingen te snoozen. Naast deze gebruikersgerichte update experimenteert Instagram met transparantiemeldingen om makers te helpen bij het begrijpen van de bereikbeperkingen van hun content, met name voor Reels, als deze een watermerk bevatten.

De nieuwe functies werden aangekondigd door Instagram-chef Adam Mosseri in een blogpost over transparantie met betrekking tot de algoritmen en rankingprocessen van het platform. In de post bespreekt Mosseri de kwestie van shadowbanning, een term die wordt gebruikt om het verbergen van inhoud van een gebruiker zonder duidelijke uitleg of reden te beschrijven.

Mosseri stelt dat ervoor zorgen dat makers bereik en ontdekbaarheid bereiken in het belang is van Instagram als bedrijf. Hij legt uit dat het helpen van een publiek om de door makers gedeelde inhoud te vinden en te bekijken het gebruik van het platform bijgevolg zou verhogen. Hij ontkent ook dat inhoudsonderdrukking mensen zou aanmoedigen om advertenties te kopen, en zegt: "Het is een betere business om Instagram in het algemeen boeiender te maken door het bereik te vergroten voor degenen die de meest boeiende inhoud maken, en advertenties te verkopen aan anderen."

In antwoord op de zorgen van gebruikers over shadowbanning erkent Mosseri dat Instagram meer moet doen om gebruikers te helpen hun accountstatus te begrijpen. In december heeft het bedrijf zijn Account Status hub uitgebreid om het makkelijker te maken voor bedrijven en makers om te bepalen of hun content in aanmerking komt voor aanbeveling aan niet-volgers. Daarnaast kunnen ze te weten komen of hun content in strijd is met de richtlijnen voor aanbevelingen van Instagram. Mosseri onthult dat Instagram van plan is om in de toekomst nog meer transparantiehulpmiddelen te ontwikkelen voor de Account Status hub.

De blogpost gaat in op de details van de rangschikking van inhoud in verschillende gebieden van de app. Je Feed wordt bijvoorbeeld gerangschikt op basis van je activiteit, zoals gelikete, gedeelde, opgeslagen of becommentarieerde posts. Andere factoren zijn de populariteit van een bericht en hoe interessant de persoon die het bericht heeft geplaatst voor je is. Stories daarentegen worden gerangschikt op basis van je interactie met de Stories van een account en je algemene relatie met het account.

Evenzo worden de Explore-pagina en Reels gerangschikt op basis van factoren zoals de populariteit van een post, het type post waarmee je interactie hebt gehad en je interacties met de persoon die de inhoud heeft geplaatst. Vorig jaar veranderde Instagram zijn rangordesysteem om voorrang te geven aan de verspreiding van originele inhoud op plaatsen zoals het tabblad Reels en de feed. Deze verandering is succesvol gebleken, aangezien Meta onlangs een toename van meer dan 24% van de op Instagram doorgebrachte tijd bekendmaakte sinds de lancering van Reels, dankzij AI-aangedreven inhoudsaanbevelingen.

Naarmate de wereld van contentcreatie en sociale-mediabetrokkenheid blijft evolueren, nemen platforms zoals Instagram geleidelijk nieuwe functies over om de gebruikerservaring te verbeteren en de samenwerking tussen makers te bevorderen.