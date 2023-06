O Instagram está a testar uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores obter mais controlo sobre o conteúdo que visualizam, seleccionando um botão "Interessado" nas publicações recomendadas. Este novo controlo complementa os controlos de personalização existentes, como a opção "Não estou interessado" para as publicações sugeridas e a possibilidade de adiar as recomendações. Juntamente com esta actualização centrada no utilizador, o Instagram está a experimentar notificações de transparência para ajudar os criadores a compreender as limitações de alcance do seu conteúdo, em particular para os Reels, se incluírem uma marca de água.

As novas funcionalidades foram anunciadas pelo director do Instagram, Adam Mosseri, numa publicação no blogue que aborda a transparência relativamente aos algoritmos e processos de classificação da plataforma. Na publicação, Mosseri discute a questão do shadowbanning, um termo utilizado para descrever a ocultação do conteúdo de um utilizador sem uma explicação ou razão clara.

Mosseri afirma que garantir que os criadores de conteúdos alcancem e sejam descobertos é do interesse do Instagram enquanto empresa. Explica que ajudar o público a encontrar e ver o conteúdo partilhado pelos criadores aumentaria consequentemente a utilização da plataforma. Também nega que a supressão de conteúdos encoraje as pessoas a comprar anúncios, afirmando: "É melhor para o negócio tornar o Instagram mais atractivo em geral, aumentando o alcance daqueles que criam os conteúdos mais atractivos e vendendo anúncios a outros."

Ao abordar as preocupações dos utilizadores sobre o shadowbanning, Mosseri reconhece que o Instagram tem de fazer mais para ajudar os utilizadores a compreender o estado das suas contas. Em Dezembro, a empresa expandiu o seu hub de Estado da Conta para que seja mais fácil para as empresas e criadores determinarem se o seu conteúdo é elegível para recomendação a não seguidores. Além disso, eles podem saber se seu conteúdo viola as Diretrizes de Recomendações do Instagram. Mosseri revela que o Instagram pretende desenvolver mais ferramentas de transparência para o hub Status da conta no futuro.

O post do blogue aprofunda os detalhes da classificação do conteúdo em diferentes áreas da aplicação. Por exemplo, o seu Feed é classificado com base na sua actividade, tal como publicações que gostou, partilhou, guardou ou comentou. Outros factores incluem a popularidade de uma publicação e o interesse que a pessoa que a publicou possa ter para si. As Histórias, por outro lado, são classificadas com base na sua interacção com as Histórias de uma conta e na sua relação geral com a conta.

Da mesma forma, a página Explorar e os Reels são classificados com base em factores como a popularidade de uma publicação, o tipo de publicação com que interagiu e as suas interacções com a pessoa que publicou o conteúdo. No ano passado, o Instagram alterou o seu sistema de classificação para dar prioridade à distribuição de conteúdo original em locais como o separador Reels e o feed. Esta alteração revelou-se bem sucedida, uma vez que a Meta divulgou recentemente um aumento de mais de 24% no tempo passado no Instagram desde o lançamento do Reels, graças às recomendações de conteúdo baseadas em IA.

À medida que o mundo da criação de conteúdos e do envolvimento nas redes sociais continua a evoluir, plataformas como o Instagram adoptam gradualmente novas funcionalidades para melhorar a experiência do utilizador e reforçar as colaborações com os criadores. No-code plataformas de desenvolvimento como a AppMaster.io podem facilitar ainda mais o desenvolvimento contínuo de ferramentas inovadoras para criadores de conteúdos e empresas.