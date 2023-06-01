Instagram正在测试一项新功能，使用户能够通过在推荐帖子上选择一个 "感兴趣 "的按钮，对他们查看的内容获得更多控制。这项新的控制功能是对现有个性化控制功能的补充，如对推荐帖子的 "不感兴趣 "选项和对推荐帖子进行休眠的能力。除了这一以用户为中心的更新，Instagram正在尝试使用透明度通知，以帮助创作者了解其内容的覆盖范围限制，特别是对于Reels，如果它们包含水印的话。

这些新功能是由Instagram负责人Adam Mosseri在一篇博文中宣布的，该博文涉及平台的算法和排名过程的透明度。在这篇文章中，Mosseri讨论了影子禁言的问题，影子禁言是一个术语，用来描述在没有明确解释或理由的情况下隐藏一个用户的内容。

莫塞里表示，确保创作者实现覆盖率和可发现性，符合Instagram作为一个企业的最佳利益。他解释说，帮助受众找到并查看创作者分享的内容，会因此增加平台的使用率。他还否认内容压制会鼓励人们购买广告，他说："通过为那些创造最吸引人的内容的人增加影响力，并向其他人出售广告，使Instagram整体上更有吸引力，这是一项更好的业务。"

针对用户对影子禁言的担忧，Mosseri承认，Instagram必须做更多工作来帮助用户了解他们的账户状态。12月，该公司扩大了其账户状态中心，使企业和创作者更容易确定他们的内容是否符合向非粉丝推荐的条件。此外，他们可以了解他们的内容是否违反了Instagram的推荐指南。Mosseri透露，Instagram打算在未来为账户状态中心开发更多的透明工具。

这篇博文深入探讨了应用中不同区域的内容排名细节。例如，你的Feed是根据你的活动排名的，如喜欢、分享、保存或评论的帖子。其他因素包括一个帖子的受欢迎程度，以及发布该帖子的人对你来说有多有趣。另一方面，故事的排名是基于你与一个账户的故事的互动以及你与该账户的整体关系。

同样，"探索 "页面和 "卷轴 "也是根据帖子的受欢迎程度、你与帖子的互动类型以及你与发布内容的人的互动情况等因素进行排名。去年，Instagram改变了其排名系统，在Reels标签和feed等地方优先分配原创内容。这一变化被证明是成功的，因为Meta最近披露，自Reels推出以来，由于AI驱动的内容推荐，在Instagram上花费的时间增加了24%以上。

随着内容创作和社交媒体参与世界的不断发展，像Instagram这样的平台逐渐采用新的功能，以改善用户体验，加强创作者的合作。No-code 开发平台，如AppMaster.io，可以进一步促进内容创作者和企业的创新工具的无缝开发。