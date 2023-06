Instagram sta testando una nuova funzione che consente agli utenti di ottenere un maggiore controllo sui contenuti visualizzati selezionando il pulsante "Interessato" sui post consigliati. Questo nuovo controllo integra i controlli di personalizzazione già esistenti, come l'opzione "Non interessato" per i post suggeriti e la possibilità di snoozzare le raccomandazioni. Oltre a questo aggiornamento incentrato sull'utente, Instagram sta sperimentando notifiche di trasparenza per aiutare i creatori a capire i limiti di portata dei loro contenuti, in particolare per i Reel, se includono un watermark.

Le nuove funzionalità sono state annunciate da Adam Mosseri, responsabile di Instagram, in un post sul blog dedicato alla trasparenza degli algoritmi e dei processi di classificazione della piattaforma. Nel post, Mosseri affronta la questione dello shadowbanning, un termine usato per descrivere l'occultamento dei contenuti di un utente senza una spiegazione o un motivo chiaro.

Mosseri afferma che garantire ai creatori di raggiungere e scoprire i contenuti è nell'interesse di Instagram come azienda. Spiega che aiutare il pubblico a trovare e visualizzare i contenuti condivisi dai creatori aumenterebbe di conseguenza l'utilizzo della piattaforma. Nega inoltre che la soppressione dei contenuti incoraggerebbe le persone ad acquistare annunci, affermando: "È un business migliore rendere Instagram più coinvolgente nel complesso, aumentando la portata di coloro che creano i contenuti più coinvolgenti e vendendo annunci agli altri".

Per quanto riguarda le preoccupazioni degli utenti in merito allo shadowbanning, Mosseri riconosce che Instagram deve fare di più per aiutare gli utenti a comprendere lo stato del proprio account. A dicembre, l'azienda ha ampliato il suo hub Account Status per rendere più facile per le aziende e i creatori determinare se i loro contenuti sono idonei per essere raccomandati ai non-follower. Inoltre, possono sapere se i loro contenuti violano le linee guida sulle raccomandazioni di Instagram. Mosseri rivela che Instagram intende sviluppare in futuro ulteriori strumenti di trasparenza per l'hub Account Status.

Il post sul blog approfondisce i dettagli della classificazione dei contenuti nelle diverse aree dell'app. Ad esempio, il feed viene classificato in base alle attività dell'utente, come ad esempio i like, le condivisioni, i salvataggi o i commenti ai post. Altri fattori includono la popolarità di un post e l'interesse che la persona che l'ha pubblicato può avere per voi. Le Storie, invece, sono classificate in base alla vostra interazione con le Storie di un account e al vostro rapporto complessivo con l'account.

Allo stesso modo, la pagina Esplora e i Reel sono classificati in base a fattori come la popolarità di un post, il tipo di post con cui avete interagito e le vostre interazioni con la persona che ha pubblicato il contenuto. L'anno scorso, Instagram ha modificato il suo sistema di classificazione per dare priorità alla distribuzione di contenuti originali in luoghi come la scheda Reels e il feed. Questo cambiamento si è rivelato un successo, visto che Meta ha recentemente rivelato un aumento di oltre il 24% del tempo trascorso su Instagram dal lancio di Reels, grazie alle raccomandazioni di contenuti basate sull'intelligenza artificiale.

Mentre il mondo della creazione di contenuti e dell'impegno sui social media continua a evolversi, piattaforme come Instagram adottano gradualmente nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli utenti e potenziare le collaborazioni tra i creatori.