IBM présente Watsonx Code Assistant pour la modernisation des applications et l'automatisation informatique

Le géant de la technologie IBM a élargi sa gamme d'outils avec le lancement de Watsonx Code Assistant. Conçu pour répondre aux exigences multiformes de l'automatisation informatique et des mises à niveau d'applications, Watsonx Code Assistant comprend deux modules principaux : Code Assistant pour Red Hat Ansible Lightspeed et Code Assistant pour Z.

Adoptant une approche d'intelligence artificielle (IA) générative, Code Assistant pour Red Hat Ansible Lightspeed équipe le personnel informatique d'outils pour des tâches telles que la configuration du réseau ou le déploiement de logiciels. À l’inverse, Code Assistant for Z exploite la même technologie pour faciliter la modernisation des applications mainframe et offre des capacités de traduction COBOL vers Java.

Au-delà de cela, Code Assistant for Z trouve son utilité dans la découverte d'applications, la refactorisation des services métier et la transformation du code. Les plans de développement futurs incluent l’intégration de tests de confirmation automatisés dans l’outil.

Cependant, IBM précise que l'objectif de Watsonx n'est pas seulement de transformer les applications COBOL en applications Java, mais aussi de parvenir à une utilisation harmonieuse des deux. Kyle Charlet, IBM Fellow et directeur technologique de Z Software chez IBM, a commenté : « Chaque langage a ses propres atouts et les clients doivent conserver un contrôle total sur leur choix de langage pour leurs besoins professionnels. Quelle que soit la préférence du client, IBM maintient l'interopérabilité et l'optimisation des fonctionnalités IBM Z, permettant ainsi aux clients de tirer parti de leurs investissements applicatifs existants.

IBM a pour objectif d'incorporer davantage de langages de programmation dans l'outil à l'avenir.

Watsonx Code Assistant s'appuie sur le modèle de base Granite propriétaire d'IBM. La société s'efforce actuellement d'identifier de nouvelles voies pour former le modèle englobant une expertise spécifique à un domaine afin d'étendre la fonctionnalité générative de l'IA à davantage de facettes, notamment la génération et l'explication de code.

Kareem Yusuf, Ph.D., vice-président principal de la gestion des produits et de la croissance chez IBM Software, a déclaré : « Watsonx Code Assistant rejoint un portefeuille croissant d'assistants Watsonx fournissant aux entreprises des méthodes tangibles pour mettre en œuvre l'IA générative. Il a également ajouté : "Watson Code Assistant fournit aux développeurs des outils de développement de code et de modernisation d'applications assistés par l'IA d'une manière organiquement intégrée, conçue pour être non intrusive, pour aider à combler les lacunes en matière de compétences et à améliorer la productivité."

