IBM представляет Watsonx Code Assistant для модернизации приложений и автоматизации ИТ

Технологический гигант IBM расширил свой набор инструментов, выпустив Watsonx Code Assistant. Watsonx Code Assistant, разработанный для удовлетворения многогранных требований автоматизации ИТ и обновления приложений, состоит из двух основных модулей: Code Assistant для Red Hat Ansible Lightspeed и Code Assistant для Z.

Используя подход генеративного искусственного интеллекта (ИИ), Code Assistant для Red Hat Ansible Lightspeed снабжает ИТ-персонал инструментами для таких задач, как настройка сети или развертывание программного обеспечения. И наоборот, Code Assistant для Z использует ту же технологию для помощи в модернизации приложений мэйнфреймов и предлагает возможности перевода COBOL в Java.

Помимо этого, Code Assistant for Z находит применение в обнаружении приложений, рефакторинге бизнес-сервисов и преобразовании кода. В планы дальнейшего развития входит интеграция автоматического подтверждающего тестирования в инструмент.

Однако в IBM поясняют, что цель Watsonx — не просто преобразовать приложения COBOL в приложения Java, но и обеспечить гармоничное их использование. Кайл Чарлет, научный сотрудник IBM и главный технический директор Z Software в IBM, прокомментировал: «Каждый язык имеет свои уникальные сильные стороны, и клиенты должны сохранять полный контроль над выбором языка для своих бизнес-требований. Независимо от предпочтений клиента, IBM поддерживает совместимость и оптимизацию возможностей IBM Z, позволяя клиентам эффективно использовать свои существующие инвестиции в приложения».

IBM намерена в будущем включить в свой инструмент больше языков программирования.

Watsonx Code Assistant основан на собственной модели Granite Foundation от IBM. В настоящее время компания стремится определить новые возможности для обучения модели, охватывающей специфическую для предметной области экспертизу, для расширения генеративной функциональности ИИ на большее количество аспектов, включая генерацию кода и объяснение.

Карим Юсуф, доктор философии, старший вице-президент по управлению продуктами и развитию IBM Software, сказал : «Watsonx Code Assistant присоединяется к расширяющемуся портфелю помощников Watsonx, предоставляющих предприятиям реальные методы внедрения генеративного искусственного интеллекта». Он также добавил: «Watson Code Assistant предоставляет разработчикам инструменты разработки кода и модернизации приложений с помощью искусственного интеллекта в органичной интегрированной форме, которая не навязчива, чтобы помочь устранить пробелы в навыках и повысить производительность».

Учитывая стремление IBM разрабатывать решения, соответствующие технологическим достижениям, это заслуживающий внимания шаг в направлении использования искусственного интеллекта в практических приложениях, повышения производительности разработчиков и модернизации существующих технологических экосистем. Поскольку подобные инструменты продолжают набирать популярность в этой сфере, стоит упомянуть такие платформы, как AppMaster, за их широкие возможности по созданию серверных, веб- и мобильных приложений в среде no-code.

Платформа AppMaster позволяет предприятиям, от небольших до крупных предприятий, работать над своими проектами с удивительной легкостью и эффективностью. Благодаря интегрированной среде разработки приложений эта платформа зарекомендовала себя как ведущее решение в технологическом сообществе.