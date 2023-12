IBM introduceert Watsonx Code Assistant voor applicatiemodernisering en IT-automatisering

Technologiegigant IBM heeft zijn toolset uitgebreid met de lancering van Watsonx Code Assistant. Watsonx Code Assistant is ontworpen om tegemoet te komen aan de veelzijdige vereisten van IT-automatisering en applicatie-upgrades en bestaat uit twee hoofdmodules: Code Assistant voor Red Hat Ansible Lightspeed en Code Assistant voor Z.

De Code Assistant voor Red Hat Ansible Lightspeed hanteert een generatieve kunstmatige intelligentie (AI)-aanpak en voorziet IT-personeel van tools voor taken zoals netwerkinstelling of software-implementatie. Omgekeerd maakt de Code Assistant voor Z gebruik van dezelfde technologie om te helpen bij de modernisering van mainframetoepassingen, en biedt hij COBOL-naar-Java-vertaalmogelijkheden.

Daarnaast kan Code Assistant for Z nuttig zijn bij het ontdekken van applicaties, het refactoren van zakelijke services en codetransformatie. Toekomstige ontwikkelingsplannen omvatten het integreren van geautomatiseerde bevestigingstests in de tool.

IBM maakt echter duidelijk dat het doel achter Watsonx niet alleen is om COBOL-applicaties om te zetten in Java-applicaties, maar om een ​​harmonieus gebruik van de twee tot stand te brengen. Kyle Charlet, IBM Fellow en Chief Technology Officer van Z Software bij IBM, merkte op: 'Elke taal heeft zijn eigen unieke sterke punten en klanten moeten de volledige controle behouden over hun keuze van de taal voor hun zakelijke vereisten. Ongeacht de voorkeur van de klant, handhaaft IBM de interoperabiliteit en optimalisatie van IBM Z-mogelijkheden, waardoor klanten hun bestaande applicatie-investeringen kunnen benutten.'

IBM heeft zijn zinnen gezet op het opnemen van meer programmeertalen in de tool in de toekomst.

Watsonx Code Assistant bouwt voort op het eigen Granite-basismodel van IBM. Het bedrijf streeft momenteel naar nieuwe manieren om het model te trainen, waarbij domeinspecifieke expertise wordt gebruikt om de generatieve AI-functionaliteit uit te breiden naar meer facetten, waaronder het genereren en uitleggen van code.

Kareem Yusuf, Ph.D., Senior Vice President Product Management and Growth bij IBM Software, zei: 'Watsonx Code Assistant sluit zich aan bij een groeiend portfolio van Watsonx-assistenten die bedrijven tastbare methoden bieden om generatieve AI te implementeren.' Hij voegde er ook aan toe: 'Watson Code Assistant levert AI-ondersteunde tools voor codeontwikkeling en applicatiemodernisering aan ontwikkelaars op een organisch geïntegreerde manier die is ontworpen om niet-intrusief te zijn - om hiaten in vaardigheden te helpen overbruggen en de productiviteit te verbeteren.'

Gezien de inzet van IBM om oplossingen te ontwikkelen die aansluiten bij de technologische vooruitgang, is het een opmerkelijke stap in de richting van het inzetten van AI in praktische toepassingen, het verbeteren van de productiviteit van ontwikkelaars en het moderniseren van bestaande technologische ecosystemen.

