IBM, Uygulama Modernizasyonu ve BT Otomasyonu için Watsonx Code Assistant'ı Tanıttı

Teknoloji devi IBM, Watsonx Code Assistant'ın lansmanıyla araç setini genişletti. BT otomasyonu ve uygulama yükseltmelerinin çok yönlü gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan Watsonx Code Assistant, iki ana modülden oluşur: Red Hat Ansible Lightspeed için Code Assistant ve Z için Code Assistant.

Üretken yapay zeka (AI) yaklaşımını benimseyen Red Hat Ansible Lightspeed Kod Asistanı, BT personelini ağ ayarı veya yazılım dağıtımı gibi görevlere yönelik araçlarla donatıyor. Bunun aksine, Code Assistant for Z, ana bilgisayar uygulamalarının modernizasyonuna yardımcı olmak için aynı teknolojiden yararlanır ve COBOL'dan Java'ya çeviri yetenekleri sunar.

Bunların ötesinde Code Assistant for Z, uygulama keşfinde, iş hizmetlerinin yeniden düzenlenmesinde ve kod dönüşümünde fayda sağlar. Gelecekteki geliştirme planları araca otomatik doğrulama testinin entegre edilmesini içermektedir.

Ancak IBM, Watsonx'ın arkasındaki hedefin yalnızca COBOL uygulamalarını Java uygulamalarına dönüştürmek olmadığını, aynı zamanda ikisinin uyumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak olduğunu açıklıyor. IBM Üyesi ve IBM Z Software'in Baş Teknoloji Sorumlusu Kyle Charlet şu yorumu yaptı: 'Her dilin kendine özgü güçlü yönleri vardır ve müşteriler, iş gereksinimlerine yönelik dil seçimleri üzerinde tam kontrol sahibi olmalıdır. IBM, müşteri tercihi ne olursa olsun, IBM Z yetenekleri için birlikte çalışabilirliği ve optimizasyonu destekleyerek müşterilerin mevcut uygulama yatırımlarından yararlanmalarına olanak tanır.'

IBM, gelecekte araca daha fazla programlama dili eklemeyi hedefliyor.

Watsonx Code Assistant, IBM'in tescilli Granite temel modelini temel alır. Şirket şu anda yapay zeka üretken işlevselliğini kod oluşturma ve açıklama da dahil olmak üzere daha fazla yöne genişletmek için alana özgü uzmanlığı kapsayan modeli eğitmek için yeni yollar belirlemeye çalışıyor.

IBM Software Ürün Yönetimi ve Büyümeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ph.D. Kareem Yusuf şunları söyledi : 'Watsonx Code Assistant, işletmelere üretken yapay zekayı uygulamak için somut yöntemler sağlayan, genişleyen Watsonx asistanları portföyüne katılıyor.' Ayrıca şunları ekledi: 'Watson Code Assistant, beceri boşluklarını kapatmaya ve üretkenliği artırmaya yardımcı olmak için, müdahaleci olmayacak şekilde tasarlanmış, organik olarak entegre bir şekilde geliştiricilere yapay zeka destekli kod geliştirme ve uygulama modernizasyon araçları sunuyor.'

IBM'in teknolojik ilerlemelerle uyumlu çözümler geliştirme taahhüdü göz önüne alındığında bu, pratik uygulamalarda yapay zekadan yararlanma, geliştirici üretkenliğini artırma ve mevcut teknoloji ekosistemlerini modernleştirme yönünde kayda değer bir adımdır. Bunun gibi araçlar bu alanda ses getirmeye devam ederken, AppMaster gibi platformlar, no-code bir ortamda arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma konusundaki kapsamlı yetenekleri nedeniyle anılmaya değer.

AppMaster platformu, küçük kuruluşlardan büyük kuruluşlara kadar işletmelerin projeleri üzerinde olağanüstü kolaylık ve verimlilikle çalışmasına olanak tanır. Uygulama tasarlamaya yönelik entegre ortamıyla bu platform, teknoloji camiasında lider bir çözüm olarak kendini kanıtlamıştır.