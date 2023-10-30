IBM 推出 Watsonx Code Assistant 以实现应用程序现代化和 IT 自动化

科技巨头 IBM 通过推出 Watsonx Code Assistant 扩大了其工具集。 Watsonx Code Assistant 旨在满足 IT 自动化和应用程序升级的多方面需求，包含两个主要模块：Red Hat Ansible Lightspeed 的 Code Assistant 和 Z 的 Code Assistant。

红帽 Ansible Lightspeed 的代码助手采用生成式人工智能 (AI) 方法，为 IT 人员配备了用于执行网络设置或软件部署等任务的工具。相反，Code Assistant for Z 利用相同的技术来帮助大型机应用程序的现代化，并提供 COBOL 到 Java 的转换功能。

除此之外，Code Assistant for Z 在应用程序发现、业务服务重构和代码转换方面也具有实用性。未来的开发计划包括将自动确认测试集成到该工具中。

然而，IBM 澄清，Watsonx 背后的目标不仅仅是将 COBOL 应用程序转换为 Java 应用程序，而是实现两者的和谐利用。 IBM 院士兼 IBM Z Software 首席技术官 Kyle Charlet 评论道： “每种语言都有其独特的优势，客户应保留对满足其业务需求的语言选择的完全控制权。无论客户偏好如何，IBM 都会坚持 IBM Z 功能的互操作性和优化，使客户能够利用其现有的应用程序投资。

IBM 的目标是在未来将更多编程语言整合到该工具中。

Watsonx Code Assistant 基于 IBM 专有的 Granite 基础模型构建。该公司目前正在努力寻找新的途径来训练包含特定领域专业知识的模型，以将人工智能生成功能扩展到更多方面，包括代码生成和解释。

IBM Software 产品管理和发展高级副总裁 Kareem Yusuf 博士表示： “Watsonx Code Assistant 正在加入不断扩大的 Watsonx 助手产品组合，为企业提供实施生成式 AI 的切实方法。”他还补充道，“Watson Code Assistant 以一种有机集成的方式向开发人员提供人工智能辅助代码开发和应用程序现代化工具，这种方式旨在非侵入式，以帮助弥合技能差距并提高生产力。”

考虑到 IBM 致力于开发与技术进步相一致的解决方案，这是在实际应用中利用人工智能、提高开发人员生产力和实现现有技术生态系统现代化的一个值得注意的举措。随着此类工具继续在该领域掀起波澜，像AppMaster这样的平台因其在no-code环境中创建后端、Web 和移动应用程序的全面功能而值得一提。

AppMaster平台允许从小型实体到大型企业的企业轻松高效地开展项目。凭借其用于设计应用程序的集成环境，该平台已成为技术社区中领先的解决方案。