IBM presenta Watsonx Code Assistant per la modernizzazione delle applicazioni e l'automazione IT

Il gigante della tecnologia IBM ha ampliato il suo set di strumenti con il lancio di Watsonx Code Assistant. Progettato per soddisfare le molteplici esigenze dell'automazione IT e degli aggiornamenti delle applicazioni, Watsonx Code Assistant comprende due moduli principali: Code Assistant per Red Hat Ansible Lightspeed e Code Assistant per Z.

Adottando un approccio di intelligenza artificiale (AI) generativa, Code Assistant per Red Hat Ansible Lightspeed fornisce al personale IT strumenti per attività quali l'impostazione della rete o la distribuzione del software. Al contrario, Code Assistant per Z sfrutta la stessa tecnologia per facilitare la modernizzazione delle applicazioni mainframe e offre funzionalità di traduzione da COBOL a Java.

Oltre a questi, Code Assistant for Z trova utilità nel rilevamento delle applicazioni, nel refactoring dei servizi aziendali e nella trasformazione del codice. I piani di sviluppo futuri includono l’integrazione di test di conferma automatizzati nello strumento.

Tuttavia, IBM chiarisce che l'obiettivo dietro Watsonx non è solo quello di trasformare le applicazioni COBOL in Java, ma di trovare un utilizzo armonioso delle due. Kyle Charlet, IBM Fellow e Chief Technology Officer di Z Software presso IBM, ha commentato: 'Ogni lingua ha i suoi punti di forza unici e i clienti dovrebbero mantenere il controllo totale sulla scelta della lingua per le loro esigenze aziendali. Indipendentemente dalle preferenze del cliente, IBM sostiene l'interoperabilità e l'ottimizzazione delle funzionalità IBM Z, consentendo ai clienti di sfruttare gli investimenti nelle applicazioni esistenti.'

IBM ha puntato a incorporare più linguaggi di programmazione nello strumento in futuro.

Watsonx Code Assistant si basa sul modello di fondazione Granite proprietario di IBM. L’azienda sta attualmente cercando di identificare nuove strade per addestrare il modello che comprenda competenze specifiche del settore per estendere la funzionalità generativa dell’intelligenza artificiale a più aspetti, inclusa la generazione e la spiegazione del codice.

Kareem Yusuf, Ph.D., vicepresidente senior per la gestione e la crescita dei prodotti presso IBM Software, ha affermato : "Watsonx Code Assistant si unisce a un portafoglio in espansione di assistenti Watsonx che forniscono alle aziende metodi tangibili per implementare l'intelligenza artificiale generativa". Ha inoltre aggiunto: "Watson Code Assistant fornisce agli sviluppatori strumenti di sviluppo del codice assistito dall'intelligenza artificiale e di modernizzazione delle applicazioni in modo organicamente integrato e progettato per essere non intrusivo, per aiutare a colmare le lacune nelle competenze e migliorare la produttività".

