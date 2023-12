IBM apresenta Watsonx Code Assistant para modernização de aplicativos e automação de TI

A gigante da tecnologia IBM ampliou seu conjunto de ferramentas com o lançamento do Watsonx Code Assistant. Projetado para atender aos requisitos multifacetados de automação de TI e atualizações de aplicativos, o Watsonx Code Assistant compreende dois módulos principais: Code Assistant para Red Hat Ansible Lightspeed e Code Assistant para Z.

Adotando uma abordagem generativa de inteligência artificial (IA), o Code Assistant para Red Hat Ansible Lightspeed equipa a equipe de TI com ferramentas para tarefas como configuração de rede ou implantação de software. Por outro lado, o Code Assistant for Z aproveita a mesma tecnologia para auxiliar na modernização de aplicativos de mainframe e oferece recursos de tradução de COBOL para Java.

Além disso, o Code Assistant for Z encontra utilidade na descoberta de aplicativos, refatoração de serviços de negócios e transformação de código. Os planos de desenvolvimento futuro incluem a integração de testes de confirmação automatizados na ferramenta.

No entanto, a IBM esclarece que o objetivo do Watsonx não é apenas transformar aplicações COBOL em aplicações Java, mas conseguir uma utilização harmoniosa das duas. Kyle Charlet, IBM Fellow e Diretor de Tecnologia da Z Software da IBM, comentou: “Cada linguagem tem seus próprios pontos fortes e os clientes devem manter total controle sobre a escolha da linguagem para seus requisitos de negócios. Independentemente da preferência do cliente, a IBM mantém a interoperabilidade e a otimização dos recursos do IBM Z, permitindo que os clientes aproveitem seus investimentos existentes em aplicativos”.

A IBM pretende incorporar mais linguagens de programação à ferramenta no futuro.

O Watsonx Code Assistant baseia-se no modelo de base Granite proprietário da IBM. A empresa está atualmente se esforçando para identificar novos caminhos para treinar o modelo, abrangendo conhecimentos específicos de domínio para estender a funcionalidade generativa de IA a mais facetas, incluindo geração e explicação de código.

Kareem Yusuf, Ph.D., vice-presidente sênior de gerenciamento e crescimento de produtos da IBM Software, disse : 'O Watsonx Code Assistant está se juntando a um portfólio crescente de assistentes Watsonx que fornecem às empresas métodos tangíveis para implementar IA generativa.' Ele também acrescentou: 'O Watson Code Assistant oferece desenvolvimento de código assistido por IA e ferramentas de modernização de aplicativos para desenvolvedores de uma maneira organicamente integrada e projetada para ser não intrusiva - para ajudar a preencher lacunas de habilidades e aumentar a produtividade.'

Considerando o compromisso da IBM em desenvolver soluções alinhadas com os avanços tecnológicos, é um movimento digno de nota no sentido de alavancar a IA em aplicações práticas, aumentando a produtividade do desenvolvedor e modernizando os ecossistemas tecnológicos existentes. À medida que ferramentas como essa continuam a agitar esse espaço, vale a pena mencionar plataformas como AppMaster por seus recursos abrangentes na criação de aplicativos back-end, web e móveis em um ambiente no-code.

A plataforma AppMaster permite que empresas, desde pequenas entidades até grandes empresas, trabalhem em seus projetos com notável facilidade e eficiência. Com seu ambiente integrado para design de aplicações, esta plataforma se consolidou como uma solução líder na comunidade tecnológica.