IBM がアプリケーションの最新化と IT 自動化のための Watsonx Code Assistant を発表

テクノロジー大手の IBM は、Watsonx Code Assistant のリリースによりツールセットを拡充しました。 IT 自動化とアプリケーションのアップグレードの多面的な要件に応えるように設計された Watsonx Code Assistant は、Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed と Code Assistant for Z の 2 つの主要モジュールで構成されています。

生成人工知能 (AI) アプローチを採用した Red Hat Ansible Lightspeed の Code Assistant は、IT 担当者にネットワーク設定やソフトウェア導入などのタスクのためのツールを提供します。逆に、Code Assistant for Z は、同じテクノロジーを利用してメインフレーム アプリケーションの最新化を支援し、COBOL から Java への変換機能を提供します。

これらに加えて、Code Assistant for Z は、アプリケーションの検出、ビジネス サービスのリファクタリング、およびコード変換にも役立ちます。将来の開発計画には、自動確認テストをツールに統合することが含まれます。

ただし、IBM は、Watsonx の背後にある目的は、COBOL アプリケーションを Java アプリケーションに変換することだけではなく、2 つのアプリケーションを調和して利用することであると明言しています。 IBMフェロー兼Z Software最高技術責任者であるKyle Charlet氏は、「各言語には独自の強みがあり、顧客はビジネス要件に合わせて言語の選択を完全に制御できる必要がある」とコメントした。お客様の好みに関係なく、IBM は IBM Z 機能の相互運用性と最適化を維持し、お客様が既存のアプリケーションへの投資を活用できるようにします。

IBM は、将来的にはより多くのプログラミング言語をツールに組み込むことを目指しています。

Watsonx Code Assistant は、IBM 独自の Granite 基盤モデルに基づいて構築されています。同社は現在、コード生成や説明など、AI 生成機能をより多くの側面に拡張するための、ドメイン固有の専門知識を含むモデルをトレーニングするための新しい手段を特定するよう努めています。

IBMソフトウェアの製品管理および成長担当上級副社長、カリーム・ユスフ博士は、「Watsonx Code Assistantは、企業に生成AIを実装するための具体的な方法を提供する、拡大するWatsonxアシスタントのポートフォリオに加わることになる」と述べた。さらに、「Watson Code Assistant は、AI 支援によるコード開発ツールとアプリケーションの最新化ツールを、非侵入型に設計された有機的に統合された方法で開発者に提供します。これにより、スキル ギャップを埋め、生産性を向上させることができます。」と付け加えました。

