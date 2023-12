IBM stellt Watsonx Code Assistant für Anwendungsmodernisierung und IT-Automatisierung vor

Der Technologieriese IBM hat sein Toolset mit der Einführung des Watsonx Code Assistant erweitert. Watsonx Code Assistant wurde speziell für die vielfältigen Anforderungen der IT-Automatisierung und Anwendungs-Upgrades entwickelt und besteht aus zwei Hauptmodulen: Code Assistant für Red Hat Ansible Lightspeed und Code Assistant für Z.

Der Code Assistant für Red Hat Ansible Lightspeed basiert auf einem Ansatz der generativen künstlichen Intelligenz (KI) und stattet das IT-Personal mit Tools für Aufgaben wie Netzwerkeinstellungen oder Softwarebereitstellung aus. Umgekehrt nutzt der Code Assistant für Z dieselbe Technologie, um die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen zu unterstützen, und bietet COBOL-zu-Java-Übersetzungsfunktionen.

Darüber hinaus findet Code Assistant for Z seinen Nutzen bei der Anwendungserkennung, der Umgestaltung von Geschäftsdiensten und der Codetransformation. Zukünftige Entwicklungspläne umfassen die Integration automatisierter Bestätigungstests in das Tool.

IBM stellt jedoch klar, dass das Ziel von Watsonx nicht nur darin besteht, COBOL-Anwendungen in Java-Anwendungen umzuwandeln, sondern eine harmonische Nutzung beider zu erreichen. Kyle Charlet, IBM Fellow und Chief Technology Officer von Z Software bei IBM, kommentierte: „Jede Sprache hat ihre eigenen einzigartigen Stärken und Kunden sollten die vollständige Kontrolle über die Wahl der Sprache für ihre Geschäftsanforderungen behalten.“ Unabhängig von den Kundenpräferenzen sorgt IBM für Interoperabilität und Optimierung der IBM Z-Funktionen und ermöglicht es Kunden, ihre bestehenden Anwendungsinvestitionen zu nutzen.“

IBM hat sich zum Ziel gesetzt, in Zukunft weitere Programmiersprachen in das Tool zu integrieren.

Watsonx Code Assistant baut auf dem proprietären Granite-Grundmodell von IBM auf. Das Unternehmen ist derzeit bestrebt, neue Wege zum Trainieren des Modells zu finden, die domänenspezifisches Fachwissen umfassen, um die generative KI-Funktionalität auf weitere Facetten, einschließlich Codegenerierung und -erklärung, zu erweitern.

Kareem Yusuf, Ph.D., Senior Vice President für Produktmanagement und Wachstum bei IBM Software, sagte : „Watsonx Code Assistant schließt sich einem wachsenden Portfolio von Watsonx-Assistenten an, die Unternehmen konkrete Methoden zur Implementierung generativer KI bieten.“ Er fügte außerdem hinzu: „Watson Code Assistant stellt Entwicklern KI-gestützte Codeentwicklungs- und Anwendungsmodernisierungstools auf eine organisch integrierte Weise zur Verfügung, die so konzipiert ist, dass sie nicht aufdringlich ist – um Kompetenzlücken zu schließen und die Produktivität zu steigern.“

