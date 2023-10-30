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تقدم شركة IBM برنامج Watsonx Code Assistant لتحديث التطبيقات وأتمتة تكنولوجيا المعلومات

Oct 30, 2023
تقدم شركة IBM برنامج Watsonx Code Assistant لتحديث التطبيقات وأتمتة تكنولوجيا المعلومات

قامت شركة التكنولوجيا العملاقة IBM بتوسيع مجموعة أدواتها من خلال إطلاق Watsonx Code Assistant. تم تصميم Watsonx Code Assistant لتلبية المتطلبات المتعددة الأوجه لأتمتة تكنولوجيا المعلومات وترقيات التطبيقات، ويتكون من وحدتين رئيسيتين: Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed، وCode Assistant لـ Z.

من خلال اعتماد نهج الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، يقوم Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed بتزويد موظفي تكنولوجيا المعلومات بأدوات للقيام بمهام مثل إعداد الشبكة أو نشر البرامج. وعلى العكس من ذلك، يستفيد Code Assistant for Z من نفس التقنية للمساعدة في تحديث تطبيقات الحواسيب المركزية، ويقدم إمكانات الترجمة من COBOL إلى Java.

علاوة على ذلك، يجد Code Assistant for Z فائدة في اكتشاف التطبيقات، وإعادة هيكلة خدمات الأعمال، وتحويل التعليمات البرمجية. تتضمن خطط التطوير المستقبلية دمج اختبار التأكيد الآلي في الأداة.

ومع ذلك، توضح IBM أن الهدف وراء Watsonx ليس فقط تحويل تطبيقات COBOL إلى تطبيقات Java ولكن تحقيق استخدام متناغم للاثنين. علق كايل تشارليت، زميل IBM والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Z Software في IBM قائلاً: "تتمتع كل لغة بنقاط قوة فريدة خاصة بها ويجب على العملاء الاحتفاظ بالتحكم الكامل في اختيارهم للغة بما يتناسب مع متطلبات أعمالهم." بغض النظر عن تفضيلات العميل، تدعم شركة IBM إمكانية التشغيل البيني وتحسين قدرات IBM Z، مما يتيح للعملاء الاستفادة من استثماراتهم الحالية في التطبيقات.

وضعت شركة IBM أنظارها على دمج المزيد من لغات البرمجة في الأداة في المستقبل.

يعتمد Watsonx Code Assistant على نموذج مؤسسة Granite الخاص بشركة IBM. وتسعى الشركة حاليًا إلى تحديد طرق جديدة لتدريب النموذج الذي يشمل الخبرة الخاصة بالمجال لتوسيع وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى المزيد من الجوانب، بما في ذلك إنشاء التعليمات البرمجية والشرح.

قال كريم يوسف، دكتوراه، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات والنمو في شركة IBM Software، "ينضم Watsonx Code Assistant إلى مجموعة موسعة من مساعدي Watsonx الذين يزودون المؤسسات بأساليب ملموسة لتنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي." وأضاف أيضًا، "يوفر Watson Code Assistant أدوات تطوير التعليمات البرمجية وتحديث التطبيقات بمساعدة الذكاء الاصطناعي للمطورين بطريقة متكاملة عضويًا تم تصميمها لتكون غير تدخلية - للمساعدة في سد فجوات المهارات وتعزيز الإنتاجية."

وبالنظر إلى التزام IBM بتطوير حلول تتماشى مع التقدم التكنولوجي، فهي خطوة جديرة بالملاحظة نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العملية، وتعزيز إنتاجية المطورين وتحديث النظم البيئية التكنولوجية الحالية. مع استمرار أدوات مثل هذه في إحداث موجات في هذا المجال، فإن منصات مثل AppMaster تستحق الذكر لقدراتها الشاملة في إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول في بيئة no-code.

تتيح منصة AppMaster للشركات، بدءًا من الكيانات الصغيرة ووصولاً إلى المؤسسات الكبيرة، العمل على مشاريعها بسهولة وكفاءة ملحوظة. بفضل بيئتها المتكاملة لتصميم التطبيقات، أثبتت هذه المنصة نفسها كحل رائد في مجتمع التكنولوجيا.

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