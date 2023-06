Google a discrètement mis fin au support du Chromecast de première génération, marquant la fin d'une décennie depuis sa sortie originale en 2013 au prix de 35 $. Diverses pages d'assistance de Google ont été mises à jour avec un avis sur l'arrêt du support, comme le rapporte 9to5Google.

L'annonce est la suivante : "Le support pour le Chromecast (1ère génération) est terminé. Ces appareils ne reçoivent plus de mises à jour logicielles ou de sécurité, et Google ne fournit pas d'assistance technique pour eux. Les utilisateurs peuvent constater une dégradation des performances.

Selon l'avis, il semble que l'assistance ait officiellement pris fin à la fin du mois d'avril, ce qui correspond à la dernière mise à jour d'une page d'assistance répertoriant les versions des microprogrammes pour chaque modèle de Chromecast. Bien que les Chromecasts de première génération restants ne cesseront pas immédiatement de fonctionner, leurs performances globales pourraient se détériorer progressivement à mesure que l'écosystème qui les entoure évolue et progresse.

Lancé en 2013, le Chromecast original était un appareil innovant, compact et étonnamment populaire, ressemblant à une petite clé. Il a été conçu pour se brancher sur le port HDMI d'un téléviseur, ce qui permet aux utilisateurs de diffuser du contenu vidéo à partir de téléphones, de tablettes ou d'ordinateurs portables sur un écran plus grand. À un prix abordable de 35 dollars, il constituait une solution rentable pour ceux qui souhaitaient profiter des applications de streaming vidéo sur leur téléviseur, en particulier à une époque où de nombreux consommateurs n'étaient pas encore passés aux téléviseurs intelligents.

Au cours des années suivantes, Google a publié plusieurs modèles de Chromecast mis à jour, dont une version 4K en 2016. La dernière offre, le Chromecast 2020 avec Google TV, était livrée avec une télécommande. Ce nouveau modèle a introduit sa propre interface, plutôt que de dépendre uniquement des smartphones pour diffuser du contenu, ce qui représente un changement important dans la gamme Chromecast.

Néanmoins, la prise en charge du Chromecast de première génération n'a pas été activement maintenue au cours des dernières années, 9to5Google notant que la dernière mise à jour pour l'appareil a été publiée en novembre 2021. Cette mise à jour était en fait la première depuis plus de trois ans. Avec l'annonce de cette interruption, les utilisateurs de Chromecast de première génération devront peut-être envisager de passer à des modèles plus récents s'ils constatent une baisse des performances ou des fonctionnalités.

Alors que le monde de la technologie du streaming continue d'évoluer, des plateformes telles qu'AppMaster.io offrent des outils puissants pour créer des applications web et mobiles, en fournissant un support transparent pour les besoins changeants des utilisateurs, y compris le streaming et d'autres fonctionnalités. No-code Les plateformes telles que AppMaster peuvent contribuer de manière significative à l'avancement rapide et à l'innovation des appareils de streaming et de leur écosystème de soutien.