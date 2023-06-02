Компания Google тихо прекратила поддержку первого поколения Chromecast, ознаменовав тем самым окончание десятилетия с момента его первоначального выпуска в 2013 году по цене 35 долларов. На различных страницах поддержки Google появилось уведомление о прекращении поддержки, как сообщает 9to5Google.

Объявление гласит: "Поддержка Chromecast (1-го поколения) прекращена. Эти устройства больше не получают обновления программного обеспечения или безопасности, и Google не предоставляет для них техническую поддержку. Пользователи могут заметить снижение производительности.

Согласно уведомлению, похоже, что поддержка официально завершилась к концу апреля, что соотносится с последним обновлением страницы поддержки, где перечислены версии прошивок для каждой модели Chromecast. Хотя оставшиеся Chromecast первого поколения не сразу перестанут работать, их общая производительность может постепенно ухудшаться по мере развития и совершенствования экосистемы, окружающей их.

Представленный в 2013 году, оригинальный Chromecast был инновационным, компактным и неожиданно популярным устройством, напоминающим маленький ключ. Он был разработан для подключения к порту HDMI на телевизоре, позволяя пользователям транслировать видеоконтент с телефонов, планшетов или ноутбуков на большой экран. При доступной цене в 35 долларов США, это было экономически эффективное решение для тех, кто хотел наслаждаться приложениями потокового видео на своих телевизорах, особенно в то время, когда многие потребители еще не перешли на смарт-телевизоры.

В последующие годы компания Google выпустила несколько обновленных моделей Chromecast, включая версию 4K в 2016 году. Последнее предложение, Chromecast 2020 с Google TV, поставлялось в комплекте с пультом дистанционного управления. Эта новая модель представила свой собственный интерфейс, а не зависела только от смартфонов для доставки контента, что стало значительным сдвигом в линейке Chromecast.

Тем не менее, поддержка первого поколения Chromecast в последние годы активно не поддерживалась, и 9to5Google отмечает, что последнее обновление для устройства было выпущено в ноябре 2021 года. Это обновление было первым, выпущенным более чем за три года. После объявления о снятии с производства пользователям Chromecast первого поколения, возможно, придется задуматься о переходе на более новые модели, если они столкнутся со снижением производительности или функциональности.

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