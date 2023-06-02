谷歌已经悄悄终止了对第一代Chromecast的支持，这标志着自2013年以35美元的价格首次发布以来的十年结束。据9to5Google报道，谷歌的各种支持页面现在已经更新了关于停止支持的通知。

该公告写道：对Chromecast（第一代）的支持已经结束。这些设备不再收到软件或安全更新，谷歌也不为它们提供技术支持。用户可能会注意到性能的下降。

根据该通知，似乎支持在4月末正式结束，这与列出每个Chromecast型号的固件版本的支持页面的最后一次更新相关。尽管剩余的第一代Chromecast不会立即停止运作，但随着围绕它们的生态系统的发展和进步，它们的整体性能可能会逐渐恶化。

最初的Chromecast于2013年推出，是一个创新的、紧凑的、出乎意料的流行设备，类似于一把小钥匙。它被设计为插入电视的HDMI端口，使用户能够将手机、平板电脑或笔记本电脑的视频内容流传到更大的屏幕上。它以35美元的实惠价格，为那些希望在电视上享受视频流应用的人提供了一个具有成本效益的解决方案，特别是在许多消费者尚未过渡到智能电视的时候。

在随后的几年里，谷歌发布了几个更新的Chromecast型号，包括2016年的4K版本。最新的产品，即2020 Chromecast with Google TV，与一个遥控器捆绑在一起。这个新模型引入了自己的界面，而不是仅仅依靠智能手机来传输内容，代表了Chromecast阵容的一个重大转变。

然而，对第一代Chromecast的支持近年来没有得到积极维护，9to5Google指出，该设备的最后一次更新是在2021年11月发布的。事实上，这个更新是三年多来推出的第一个更新。随着这一停产公告的发布，第一代Chromecast用户可能需要考虑升级到较新的型号，因为他们遇到了性能或功能的下降。

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