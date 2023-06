Google po cichu zakończył wsparcie dla Chromecasta pierwszej generacji, oznaczając koniec dekady od jego pierwotnej premiery w 2013 roku w cenie 35 USD. Różne strony wsparcia Google zostały teraz zaktualizowane o powiadomienie o zaprzestaniu wsparcia, jak donosi 9to5Google.

Ogłoszenie brzmi: Wsparcie dla Chromecasta (1. generacji) zostało zakończone. Urządzenia te nie otrzymują już aktualizacji oprogramowania ani zabezpieczeń, a Google nie zapewnia dla nich wsparcia technicznego. Użytkownicy mogą zauważyć spadek wydajności.

Zgodnie z zawiadomieniem wydaje się, że wsparcie oficjalnie zakończyło się pod koniec kwietnia, co koreluje z ostatnią aktualizacją strony wsparcia zawierającej wersje oprogramowania układowego dla każdego modelu Chromecasta. Chociaż pozostałe Chromecasty pierwszej generacji nie przestaną natychmiast działać, ich ogólna wydajność może się stopniowo pogarszać wraz z ewolucją i rozwojem otaczającego je ekosystemu.

Wprowadzony w 2013 roku, oryginalny Chromecast był innowacyjnym, kompaktowym i niespodziewanie popularnym urządzeniem przypominającym mały klucz. Został zaprojektowany do podłączenia do portu HDMI w telewizorze, umożliwiając użytkownikom strumieniowe przesyłanie treści wideo z telefonów, tabletów lub laptopów na większy ekran. W przystępnej cenie 35 USD oferował opłacalne rozwiązanie dla tych, którzy chcieli korzystać z aplikacji do strumieniowego przesyłania wideo na swoich telewizorach, szczególnie w czasie, gdy wielu konsumentów nie przeszło jeszcze na inteligentne telewizory.

W kolejnych latach Google wydało kilka zaktualizowanych modeli Chromecasta, w tym wersję 4K w 2016 roku. Najnowsza oferta, Chromecast 2020 z Google TV, była dostarczana w zestawie z pilotem zdalnego sterowania. Ten nowy model wprowadził własny interfejs, zamiast polegać wyłącznie na smartfonach w celu dostarczania treści, co stanowi znaczącą zmianę w ofercie Chromecast.

Niemniej jednak wsparcie dla Chromecasta pierwszej generacji nie było aktywnie utrzymywane w ostatnich latach, a 9to5Google zauważa, że ostatnia aktualizacja dla urządzenia została wydana w listopadzie 2021 roku. Ta aktualizacja była w rzeczywistości pierwszą wprowadzoną od ponad trzech lat. Wraz z ogłoszeniem zaprzestania produkcji, użytkownicy Chromecasta pierwszej generacji mogą rozważyć aktualizację do nowszych modeli, ponieważ doświadczają spadku wydajności lub funkcjonalności.

