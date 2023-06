Google hat in aller Stille den Support für den Chromecast der ersten Generation eingestellt. Damit endet ein Jahrzehnt seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2013 zum Preis von 35 US-Dollar. Verschiedene Google-Support-Seiten wurden jetzt mit einem Hinweis auf die Einstellung der Unterstützung aktualisiert, wie von 9to5Google berichtet.

Die Ankündigung lautet: Der Support für Chromecast (1. Generation) wurde eingestellt. Diese Geräte erhalten keine Software- oder Sicherheitsupdates mehr, und Google bietet keinen technischen Support für sie an. Benutzer können eine Verschlechterung der Leistung feststellen.

Laut der Mitteilung scheint der Support offiziell Ende April beendet worden zu sein, was mit der letzten Aktualisierung einer Support-Seite korreliert, die die Firmware-Versionen für jedes Chromecast-Modell auflistet. Obwohl die verbleibenden Chromecasts der ersten Generation nicht sofort nicht mehr funktionieren werden, könnte sich ihre Gesamtleistung allmählich verschlechtern, wenn sich das sie umgebende Ökosystem weiterentwickelt und fortschreitet.

Der ursprüngliche Chromecast wurde 2013 eingeführt und war ein innovatives, kompaktes und unerwartet beliebtes Gerät, das einem kleinen Schlüssel ähnelte. Es wurde für den Anschluss an einen HDMI-Port eines Fernsehers entwickelt und ermöglichte es den Nutzern, Videoinhalte von Handys, Tablets oder Laptops auf einen größeren Bildschirm zu streamen. Mit einem erschwinglichen Preis von 35 US-Dollar bot es eine kostengünstige Lösung für alle, die Video-Streaming-Apps auf ihrem Fernseher nutzen wollten, insbesondere zu einer Zeit, als viele Verbraucher noch nicht auf Smart-TVs umgestiegen waren.

In den folgenden Jahren brachte Google mehrere aktualisierte Chromecast-Modelle auf den Markt, darunter eine 4K-Version im Jahr 2016. Das neueste Angebot, der Chromecast 2020 mit Google TV, wurde zusammen mit einer Fernbedienung geliefert. Dieses neue Modell verfügte über eine eigene Schnittstelle und war nicht mehr ausschließlich von Smartphones abhängig, um Inhalte zu übertragen, was eine bedeutende Veränderung in der Chromecast-Reihe darstellte.

Dennoch wurde die Unterstützung für den Chromecast der ersten Generation in den letzten Jahren nicht aktiv gepflegt. 9to5Google stellt fest, dass das letzte Update für das Gerät im November 2021 veröffentlicht wurde. Dieses Update war in der Tat das erste, das seit über drei Jahren veröffentlicht wurde. Mit der Ankündigung der Abkündigung müssen Benutzer der ersten Generation von Chromecast möglicherweise ein Upgrade auf neuere Modelle in Betracht ziehen, wenn sie eine Verschlechterung der Leistung oder Funktionalität feststellen.

