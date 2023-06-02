أنهت Google بهدوء دعم الجيل الأول من Chromecast ، إيذانا بنهاية عقد منذ إصداره الأصلي في عام 2013 بسعر 35 دولارًا. تم الآن تحديث صفحات دعم Google المختلفة بإشعار بشأن وقف الدعم ، كما ورد من 9to5Google.

يقرأ الإعلان ، انتهى دعم Chromecast (الجيل الأول). لم تعد هذه الأجهزة تتلقى تحديثات البرامج أو الأمان ، ولا تقدم Google دعمًا فنيًا لها. قد يلاحظ المستخدمون تدهورًا في الأداء.

وفقًا للإشعار ، يبدو أن الدعم انتهى رسميًا بحلول نهاية شهر أبريل ، والذي يرتبط بالتحديث الأخير لصفحة دعم تسرد إصدارات البرامج الثابتة لكل طراز من طرازات Chromecast. على الرغم من أن الجيل الأول المتبقي من أجهزة Chromecast لن يتوقف عن العمل فورًا ، إلا أن أدائها العام قد يتدهور تدريجيًا مع تطور النظام البيئي المحيط بها وتطوره.

تم طرح جهاز Chromecast الأصلي في عام 2013 ، وكان جهازًا مبتكرًا وصغير الحجم وشائعًا بشكل غير متوقع يشبه مفتاحًا صغيرًا. تم تصميمه للتوصيل بمنفذ HDMI على التلفزيون ، مما يتيح للمستخدمين دفق محتوى الفيديو من الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى شاشة أكبر. بسعر مناسب يبلغ 35 دولارًا ، فقد قدم حلاً فعالاً من حيث التكلفة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتطبيقات دفق الفيديو على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم ، لا سيما في وقت لم ينتقل فيه العديد من المستهلكين إلى أجهزة التلفزيون الذكية.

في السنوات اللاحقة ، أصدرت Google العديد من طرز Chromecast المحدثة ، بما في ذلك إصدار 4K في عام 2016. وجاء أحدث عرض ، 2020 Chromecast مع Google TV ، مرفقًا بجهاز تحكم عن بعد. قدم هذا النموذج الجديد واجهته الخاصة ، بدلاً من الاعتماد فقط على الهواتف الذكية لتقديم المحتوى ، مما يمثل تحولًا كبيرًا في تشكيلة Chromecast.

ومع ذلك ، لم يتم الحفاظ على دعم الجيل الأول من Chromecast بشكل نشط في السنوات الأخيرة ، حيث أشارت 9to5Google إلى أن التحديث الأخير للجهاز صدر في نوفمبر 2021. كان هذا التحديث ، في الواقع ، أول تحديث تم طرحه منذ أكثر من ثلاث سنوات . مع إعلان التوقف هذا ، قد يحتاج مستخدمو Chromecast من الجيل الأول إلى التفكير في الترقية إلى طرز أحدث حيث يواجهون انخفاضًا في الأداء أو الوظائف.

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