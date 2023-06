Google heeft stilletjes de ondersteuning voor de eerste generatie Chromecast beëindigd, waarmee een einde komt aan een decennium sinds de oorspronkelijke release in 2013 voor een prijs van $35. Verschillende ondersteuningspagina's van Google zijn nu bijgewerkt met een melding over het stopzetten van de ondersteuning, zoals gemeld door 9to5Google.

De aankondiging luidt: Ondersteuning voor Chromecast (1e generatie) is beëindigd. Deze apparaten ontvangen geen software- of beveiligingsupdates meer en Google biedt er geen technische ondersteuning meer voor. Gebruikers kunnen een verslechtering in prestaties opmerken.

Volgens het bericht lijkt het erop dat de ondersteuning officieel eind april is beëindigd, wat overeenkomt met de laatste update van een ondersteuningspagina met firmwareversies voor elk Chromecast-model. Hoewel de resterende Chromecasts van de eerste generatie niet onmiddellijk zullen stoppen met functioneren, kunnen hun algehele prestaties geleidelijk verslechteren naarmate het ecosysteem eromheen evolueert en vordert.

De originele Chromecast, geïntroduceerd in 2013, was een innovatief, compact en onverwacht populair apparaat dat leek op een kleine sleutel. Het was ontworpen om aan te sluiten op een HDMI-poort van een tv, zodat gebruikers video-inhoud van telefoons, tablets of laptops naar een groter scherm konden streamen. Met een betaalbare prijs van 35 dollar bood het een kosteneffectieve oplossing voor mensen die wilden genieten van videostreamingapps op hun tv, vooral in een tijd waarin veel consumenten nog moesten overstappen op smart-tv's.

In de daaropvolgende jaren bracht Google verschillende bijgewerkte Chromecast-modellen uit, waaronder een 4K-versie in 2016. Het nieuwste aanbod, de 2020 Chromecast met Google TV, werd geleverd met een afstandsbediening. Dit nieuwe model introduceerde een eigen interface, in plaats van alleen afhankelijk te zijn van smartphones om content te leveren, wat een belangrijke verschuiving betekende in de Chromecast line-up.

Toch werd de ondersteuning voor de eerste generatie Chromecast de afgelopen jaren niet actief onderhouden, waarbij 9to5Google opmerkte dat de laatste update voor het apparaat werd uitgegeven in november 2021. Deze update was in feite de eerste die in meer dan drie jaar werd uitgerold. Met deze aankondiging van stopzetting moeten gebruikers van de eerste generatie Chromecast mogelijk overwegen om te upgraden naar nieuwere modellen als ze een afname in prestaties of functionaliteit ervaren.

