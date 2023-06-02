Google, ilk nesil Chromecast desteğini sessizce sonlandırdı ve 2013'te 35 ABD Doları'na orijinal olarak piyasaya sürülmesinden bu yana on yılın sonunu işaret ediyor. 9to5Google tarafından bildirildiği üzere, çeşitli Google destek sayfaları artık desteğin sonlandırılmasına ilişkin bir bildirimle güncellendi.

Duyuruda, Chromecast Desteği (1. nesil) sona ermiştir. Bu cihazlar artık yazılım veya güvenlik güncellemeleri almaz ve Google bunlar için teknik destek sağlamaz. Kullanıcılar performansta bir düşüş fark edebilir.

Bildirime göre, desteğin resmi olarak Nisan ayı sonunda sona erdiği görülüyor ve bu, her Chromecast modeli için ürün yazılımı sürümlerini listeleyen bir destek sayfasının son güncellemesiyle ilişkilidir. Kalan birinci nesil Chromecast'ler çalışmayı hemen durdurmayacak olsa da, onları çevreleyen ekosistem gelişip ilerledikçe genel performansları kademeli olarak bozulabilir.

2013 yılında piyasaya sürülen orijinal Chromecast, küçük bir anahtarı andıran yenilikçi, kompakt ve beklenmedik şekilde popüler bir cihazdı. Bir TV'deki bir HDMI bağlantı noktasına takılarak kullanıcıların telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarlardaki video içeriğini daha büyük bir ekrana aktarmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 35 $ gibi uygun bir fiyatla, özellikle birçok tüketicinin henüz akıllı TV'lere geçiş yapmadığı bir dönemde, TV'lerinde video akışı uygulamalarının keyfini çıkarmak isteyenler için uygun maliyetli bir çözüm sunuyordu.

Sonraki yıllarda Google, 2016'daki 4K sürümü de dahil olmak üzere birkaç güncellenmiş Chromecast modeli yayınladı. En son teklif olan Google TV'li 2020 Chromecast, bir uzaktan kumandayla birlikte geldi. Bu yeni model, içerik sunmak için yalnızca akıllı telefonlara bağlı kalmak yerine kendi arayüzünü sunarak Chromecast serisinde önemli bir değişimi temsil etti.

Bununla birlikte, 9to5Google, cihaz için son güncellemenin Kasım 2021'de yayınlandığını belirterek, birinci nesil Chromecast desteği son yıllarda aktif olarak sürdürülmemişti. Aslında bu güncelleme, üç yıldan uzun bir süredir kullanıma sunulan ilk güncellemeydi. . Bu kullanımdan kaldırma duyurusu ile birlikte, birinci nesil Chromecast kullanıcılarının, performans veya işlevsellikte düşüş yaşadıkları için daha yeni modellere geçmeyi düşünmeleri gerekebilir.

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