A Google terminou discretamente o suporte para a primeira geração do Chromecast, marcando o fim de uma década desde o seu lançamento original em 2013 a um preço de 35 dólares. Várias páginas de suporte do Google foram atualizadas com um aviso sobre a descontinuação do suporte, conforme relatado por 9to5Google.

O anúncio diz: "O suporte para o Chromecast (1ª geração) terminou. Estes dispositivos já não recebem actualizações de software ou de segurança e a Google não fornece suporte técnico para os mesmos. Os utilizadores podem notar uma degradação no desempenho.

De acordo com o aviso, parece que o suporte terminou oficialmente no final de abril, o que se correlaciona com a última atualização de uma página de suporte que lista as versões de firmware para cada modelo de Chromecast. Embora os restantes Chromecasts de primeira geração não deixem de funcionar imediatamente, o seu desempenho geral pode deteriorar-se gradualmente à medida que o ecossistema que os rodeia evolui e progride.

Introduzido em 2013, o Chromecast original era um dispositivo inovador, compacto e inesperadamente popular que se assemelhava a uma pequena chave. Foi concebido para ser ligado a uma porta HDMI de um televisor, permitindo aos utilizadores transmitir conteúdos de vídeo de telemóveis, tablets ou computadores portáteis para um ecrã maior. A um preço acessível de 35 dólares, oferecia uma solução económica para quem pretendia desfrutar de aplicações de transmissão de vídeo nos seus televisores, sobretudo numa altura em que muitos consumidores ainda não tinham feito a transição para as smart TVs.

Nos anos seguintes, a Google lançou vários modelos actualizados do Chromecast, incluindo uma versão 4K em 2016. A oferta mais recente, o Chromecast 2020 com Google TV, veio com um controlo remoto. Este novo modelo introduziu a sua própria interface, em vez de depender apenas de smartphones para fornecer conteúdo, representando uma mudança significativa na linha do Chromecast.

No entanto, o suporte para o Chromecast de primeira geração não foi mantido ativamente nos últimos anos, com 9to5Google observando que a última atualização para o dispositivo foi emitida em novembro de 2021. Esta atualização foi, de fato, a primeira lançada em mais de três anos. Com este anúncio de descontinuação, os usuários do Chromecast de primeira geração podem precisar considerar a atualização para modelos mais novos à medida que experimentam um declínio no desempenho ou na funcionalidade.

À medida que o mundo da tecnologia de streaming continua a evoluir, plataformas como a AppMaster.io oferecem ferramentas poderosas para a criação de aplicações Web e móveis, proporcionando um suporte perfeito para a evolução das necessidades dos utilizadores, incluindo streaming e outras funcionalidades. No-code plataformas como AppMaster podem contribuir significativamente para o rápido avanço e inovação dos dispositivos de streaming e do seu ecossistema de apoio.