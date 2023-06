Google ha silenziosamente interrotto il supporto per il Chromecast di prima generazione, segnando la fine di un decennio dal suo rilascio originale nel 2013 al prezzo di 35 dollari. Diverse pagine di supporto di Google sono state aggiornate con un avviso sulla cessazione del supporto, come riportato da 9to5Google.

L'annuncio recita: "Il supporto per Chromecast (1a generazione) è terminato. Questi dispositivi non ricevono più aggiornamenti software o di sicurezza e Google non fornisce assistenza tecnica. Gli utenti potrebbero notare una riduzione delle prestazioni.

Secondo l'avviso, sembra che il supporto sia terminato ufficialmente alla fine di aprile, il che corrisponde all'ultimo aggiornamento di una pagina di supporto che elenca le versioni del firmware per ciascun modello di Chromecast. Anche se i restanti Chromecast di prima generazione non cesseranno immediatamente di funzionare, le loro prestazioni complessive potrebbero gradualmente peggiorare con l'evoluzione e il progresso dell'ecosistema che li circonda.

Introdotto nel 2013, il Chromecast originale era un dispositivo innovativo, compatto e inaspettatamente popolare, simile a una piccola chiave. È stato progettato per essere collegato a una porta HDMI di un televisore, consentendo agli utenti di trasmettere contenuti video da telefoni, tablet o laptop su uno schermo più grande. Con un prezzo accessibile di 35 dollari, offriva una soluzione economica per chi voleva godersi le app di streaming video sul televisore, soprattutto in un periodo in cui molti consumatori dovevano ancora passare alle smart TV.

Negli anni successivi, Google ha rilasciato diversi modelli aggiornati di Chromecast, tra cui una versione 4K nel 2016. L'ultima offerta, il Chromecast 2020 con Google TV, è stato fornito con un telecomando. Questo nuovo modello ha introdotto una propria interfaccia, invece di dipendere esclusivamente dagli smartphone per la distribuzione dei contenuti, rappresentando un cambiamento significativo nella linea di Chromecast.

Tuttavia, il supporto per il Chromecast di prima generazione non è stato mantenuto attivamente negli ultimi anni, e 9to5Google ha notato che l'ultimo aggiornamento per il dispositivo è stato rilasciato nel novembre 2021. Questo aggiornamento è stato, infatti, il primo distribuito in oltre tre anni. Con l'annuncio dell'interruzione del servizio, gli utenti di Chromecast di prima generazione potrebbero dover prendere in considerazione l'aggiornamento a modelli più recenti in caso di declino delle prestazioni o delle funzionalità.

